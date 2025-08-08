Frente fria pode causar geada em MS nesta sexta-feira

A chegada de uma frente fria em Mato Grosso do Sul promete derrubar as temperaturas neste fim de semana, com previsão de geada em algumas regiões do estado. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nesta sexta-feira (9), o tempo continua instável, com aumento de nuvens e possibilidade de chuva, especialmente na metade norte do estado.

Em Campo Grande, as temperaturas vão variar entre 12°C e 20°C, com ventos podendo alcançar 60 km/h. A manhã começou com chuvas leves em diversos bairros das regiões central e oeste da capital. Nas regiões sul, incluindo o cone-sul e a Grande Dourados, os termômetros devem indicar mínimas de 8°C e máximas de 20°C. Já no Pantanal e sudoeste, a mínima prevista é de 11°C, com uma máxima de 22°C. As áreas norte, leste e do bolsão terão um clima mais ameno, com máximas chegando a 29°C.

A partir de sábado, espera-se um tempo mais firme, com sol predominando, embora o frio se intensifique devido a uma massa de ar polar que se aproxima. As mínimas podem cair para valores entre 3°C e 5°C no sul do estado, com risco de geada, principalmente nas cidades de Ponta Porã, Amambai e Sete Quedas. Em Campo Grande, a mínima esperada é de 5°C, e as máximas não devem ultrapassar 22°C durante o fim de semana.

O frio persistirá até a segunda-feira, com ventos persistentes do sul, trazendo rajadas que podem ultrapassar os 60 km/h. A população é orientada a se preparar para as baixas temperaturas, especialmente nas áreas mais ao sul, onde o fenômeno da geada pode ser mais forte.

