Cadillac recua em planos de eletrificação nos EUA, mas seguirá no Brasil

A Cadillac, aquela marca de luxo que pertence ao grupo General Motors, decidiu dar uma reviravolta em seus planos. Recentemente, a empresa anunciou que não vai mais se comprometer a ser 100% elétrica. Essa informação veio por meio de um memorando enviado ao UAW, o sindicato que representa trabalhadores do setor automotivo, tanto nos EUA quanto no Canadá. O novo modelo do SUV XT5, que já faz parte da família Cadillac, continuará a ter motor a combustão.

Eles tinham um plano bem ambicioso de eletrificar toda a linha até 2030. Recentemente, a GM queria que a Cadillac fosse a estrela da transição para os elétricos, com modelos como o Lyriq, Celestiq e Escalade IQ. No entanto, a demanda pelos carros elétricos deu uma esfriada e, agora, eles estão adotando uma abordagem mais prática. O XT4 e o XT6 vão sair de linha, enquanto o XT5, que já é um campeão de vendas desde 2017, vai seguir firme e forte, com motor a gasolina, e talvez com uma versão híbrida leve.

Ainda não sabemos como será o novo design do XT5, mas é bem provável que siga a linha do modelo que foi atualizado na China. A plataforma antiga deve ser mantida, mas o foco vai ser em um visual mais moderno e melhorias no interior. Essa decisão mostra que a GM está buscando mais flexibilidade, mesmo com os altos investimentos que já fez na nova arquitetura elétrica chamada Ultium.

No Brasil, Cadillac será só elétrica

Agora, aqui no Brasil, a Cadillac está seguindo um caminho bem diferente. Eles vão entrar no mercado brasileiro apenas com uma linha de veículos elétricos. Durante o evento WEC, em julho, já.

Os SUVs Lyriq e Optiq, que também são elétricos, apareceram em imagens e devem liderar a estreia da marca por aqui, que ainda não tem data para acontecer. O Lyriq vai ter 522 cv e uma autonomia de 513 km, enquanto o Optiq, que é mais compacto e acessível, terá 304 cv e pode rodar até 486 km com uma carga completa. Ambos usam a plataforma Ultium, que também está presente em modelos como o Chevrolet Blazer EV e Equinox EV.

A conta oficial da GM Brasil já está divulgando essas belezuras, e a expectativa é que a Cadillac se posicione como a marca premium do grupo, logo acima da Chevrolet, até o final de 2025. Para quem já sonha com esses carros elétricos, a ansiedade só aumenta.