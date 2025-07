Toyota traz Hiace ao Brasil como concorrente da Ducato

A Toyota Argentina está preparando o terreno para trazer a van Hiace para o Brasil, com a expectativa de lançá-la até o segundo semestre de 2025. O anúncio veio direto de Buenos Aires, onde Gustavo Salinas, o presidente da marca na região, compartilhou essa boa nova em uma coletiva. Ele também falou sobre outros projetos, como a chegada do SUV Yaris Cross.

Para começar, a versão que vai desembarcar por aqui é a Commuter, ideal para quem precisa transportar passageiros. Essa escolha vai permitir à Toyota avaliar como a Hiace se adapta ao gosto do consumidor brasileiro. Depois, a ideia é trazer uma versão focada em carga, atender a um público diverso.

A produção da Hiace ocorre em Zárate, na Argentina, uma planta que recebeu um investimento de 50 milhões de dólares para facilitar a montagem local. Esse processo envolve vários fornecedores da Argentina e do Brasil, prometendo um modelo 100% alinhado ao nosso mercado. A capacidade inicial é de 4 mil unidades por ano, com potencial para dobrar essa quantidade em breve.

Com 5,91 metros de comprimento, a Hiace se destaca no segmento, sendo uma das maiores vans disponíveis. Seu espaço interno promete conforto, especialmente para quem dirige com frequência, seja no dia a dia ou em viagens. O motor 2.8 turbodiesel, já conhecido por ser robusto, gera 163 cv e atende bem a quem prioriza eficiência e força. O câmbio automático de seis marchas e a tração traseira com controle eletrônico de tração garantem uma experiência ao volante mais suave e segura.

Quando se trata de conforto e segurança, a Hiace não fica atrás. A previsão é que ela venha equipada com ar-condicionado, portas USB e uma central multimídia com tela de 9 polegadas. Quem já ficou preso em um engarrafamento sabe o quanto uma boa conectividade pode fazer a diferença. O pacote de segurança também é robusto, com controle de estabilidade, controle de tração e diversos airbags, garantindo tranquilidade tanto para motoristas quanto para passageiros.

A história da Hiace remonta a 1967, quando surgiu para atender o mercado japonês com vans comerciais. Desde então, ela evoluiu, ganhando versões diferentes e se consolidando como uma referência em durabilidade e confiabilidade. Hoje, a Hiace é sinônimo de versatilidade, sendo utilizada em diversas aplicações, desde transporte escolar até ambulâncias.

Com a produção local, a Hiace Commuter tende a ter um preço competitivo em relação a rivais como a Mercedes-Benz Sprinter e a Fiat Ducato. Se a aceitação for positiva, é bem possível que a Toyota amplie a gama de versões disponíveis aqui. Portanto, para quem é apaixonado por carros e busca mobilidade prática e eficiente, a Hiace promete ser uma opção muito interessante nas nossas estradas.