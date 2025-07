Toyota lançará Hiace no Brasil, concorrente da Ducato

A Toyota Argentina confirmou que vai começar a exportar a van Hiace para o Brasil ainda no segundo semestre de 2025. Gustavo Salinas, o presidente da marca na região, revelou essa novidade durante uma coletiva em Buenos Aires. Além disso, ele compartilhou planos sobre o futuro da fábrica na Argentina, o lançamento do SUV Yaris Cross e mais detalhes sobre o mercado.

A primeira versão a chegar por aqui será a Commuter, voltada para transporte de passageiros. Essa configuração vai ajudar a Toyota a entender como o público brasileiro vai reagir à van. Uma versão voltada para carga, chamada simplesmente de Van, deve chegar logo depois.

Produzida em Zárate desde 2024, a Hiace marca a entrada da Toyota no segmento de vans comerciais montadas na região. A montadora investiu 50 milhões de dólares para esse projeto, com a colaboração de 13 fornecedores argentinos e 97 brasileiros. A produção inicial é de 4 mil vans por ano, podendo dobrar no médio prazo.

Sobre a versão Commuter: ela acomoda até 14 ocupantes, contando com 13 passageiros e o motorista. O motor é o conhecido 2.8 turbodiesel, o mesmo da Hilux e do SW4, que entrega 163 cv e um torque bem robusto de 42,8 kgfm. O câmbio é automático de seis marchas, com tração traseira e controle eletrônico de tração, garantindo uma dirigibilidade tranquila e segura.

Em termos de dimensões, a Hiace impressiona: são 5,91 metros de comprimento, 1,95 m de largura, 2,28 m de altura e 3,86 m de entre-eixos. O peso bruto chega a 3.810 kg, e o tanque de combustível tem capacidade para 70 litros. Para quem faz viagens longas, essa autonomia é bastante convidativa.

A suspensão também combina robustez e conforto, com uma dianteira independente e freios a disco ventilado nas quatro rodas. Você sabe bem como é importante a confiança nos freios, especialmente em situações críticas.

Embora ainda não tenham sido revelados todos os detalhes sobre a versão que vai chegar ao Brasil, a Hiace Commuter deve replicar algumas facilidades que encontramos no modelo argentino. Espera-se que ela venha com ar-condicionado, portas USB, cintos de três pontos em todos os assentos e uma câmera de ré, itens que fazem a diferença no dia a dia. A central multimídia promete uma tela de 9 polegadas com Bluetooth e integração com o painel digital, tudo para facilitar a vida ao volante.

A segurança também é um ponto alto. A Hiace deve oferecer controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa e até três airbags. Você não quer dar bobeira nessas horas!

A história da Hiace começou em 1967 no Japão, com um layout que remetia à famosa Kombi. Desde então, a van evoluiu, ganhando versões diversas e se tornando reconhecida pela durabilidade. Essa confiabilidade vai ser crucial para conquistar o mercado brasileiro, especialmente em serviços como transporte escolar ou ambulâncias.

Com a produção local e a isenção de impostos do Mercosul, a Hiace Commuter deve ter preços competitivos em comparação com rivais como a Mercedes-Benz Sprinter e a Fiat Ducato. Se a recepção for positiva, a Toyota pode expandir a linha para outras configurações no Brasil.

Por aí, já dá para imaginar as possibilidades dessa nova adição ao mercado, não é mesmo? A Hiace chegou para agitar e atender a uma demanda crescente por vans modernas e eficientes.