Jato de Elvis Presley se torna motorhome de luxo após 40 anos

Um jato que um dia pertenceu ao famoso Elvis Presley ficou esquecido por 40 anos no deserto do Novo México. Hoje, ele se transformou em um motorhome de luxo, graças ao youtuber James Webb, do canal Jimmy’s World.

Em janeiro de 2023, Webb comprou o avião em um leilão na Flórida por US$ 260 mil, cerca de R$ 1,4 milhão. A ideia era simples: restaurar esse pedaço da história e transformá-lo em uma atração sobre rodas.

A reforma não foi rápida. Foram necessários cerca de 18 meses, custando outros US$ 116 mil, ou R$ 670 mil. Durante o processo, as asas e a cauda foram removidas. A fuselagem foi colocada sobre o chassi de um motorhome mais antigo, mas a pintura vermelha, uma das características marcantes do avião, foi mantida.

Hoje, esse motorhome percorre as estradas dos Estados Unidos como um verdadeiro museu ambulante.

### Hound Dog: Um tributo a Elvis

O motorhome recebeu o nome de Hound Dog, inspirado em uma das músicas mais icônicas do Rei do Rock. O interior preserva muitos detalhes originais, como os assentos de veludo vermelho, painéis de madeira e um toca-fitas antigo. Não ficou de fora nem um videocassete, televisão e um sistema de som com fones individuais, trazendo uma verdadeira nostalgia.

Até o banheiro manteve suas características originais, com uma penteadeira super charmosa. A pequena cozinha conta com um micro-ondas e um dispensador de bebidas, tudo para garantir que a estética dos anos dourados de Elvis esteja em destaque.

### Uma nova experiência para os fãs

Mas não é só uma questão de fazer uma viagem. James Webb também explora essa peça icônica como uma atração turística. Ele cobra US$ 10 por visita para quem deseja conhecer o interior do avião reformado.

“É uma forma de manter viva a história de Elvis e dar um novo propósito a um pedaço importante do passado”, diz Webb em seus vídeos. Antes da reforma, o jato estava sem motores e com a cabine danificada, mas mesmo assim, era considerado uma relíquia por colecionadores. Agora, ele faz sucesso nas redes sociais, atraindo fãs de todas as idades e mantendo viva a chama da cultura do rock.