Toyota SW4 tem aumento de preço e começa em R$ 412.190

Toyota SW4 encarece até R$ 4.700 e parte de R$ 412.190
A Toyota deu uma balançada nos preços da SW4 e, se você curte esse SUV robusto, chegou a hora de ficar por dentro das novidades. Em setembro, os valores aumentaram entre R$ 4.100 e R$ 4.700. Uma mudança que pode pegar alguns fabricantes de surpresa, mas estamos sempre prontos para encarar o que vem pela frente, certo?

Agora, a versão SRX Platinum de cinco lugares começa em R$ 412.190 e pode chegar a R$ 469.890 na versão mais completa. Se você está pensando na versão de sete lugares, pode esperar um pouquinho mais no bolso, mas sempre com a qualidade Toyota que a gente adora. O valor dessa configuração subiu de R$ 414.890 para R$ 419.090.

E se você estava de olho no topo de linha, a versão Diamond viu o preço ir de R$ 465.190 para R$ 469.890. Um pequeno aumento para quem busca conforto e estilo.

Indo um pouco mais a fundo, todas as versões vêm equipadas com o mesmo motor 2.8 turbodiesel, uma maravilha que entrega 204 cv e 50,9 kgfm de torque. Se você já dirigiu em estrada de chão ou pegou uma trilha um pouco mais complicada, sabe o quanto esse motor responde bem. A caixa automática de seis marchas e a tração 4×4 ajudam a encarar qualquer desafio sem precisar se preocupar.

E não pense que a SRX Platinum peca em itens de conforto: ela já vem com um pacote ótimo, incluindo sete airbags, controle de cruzeiro adaptativo e até faróis de LED. Ah, e o sistema multimídia com tela de 9” e som JBL garante que suas viagens sejam sempre animadas.

Se você está considerando a versão SRX Platinum de sete lugares, pode esperar um ar-condicionado central ainda mais eficiente, com difusores no teto e controle de intensidade para as últimas fileiras. Legal, né?

Para os amantes de luxos, a versão Diamond é tudo o que você precisa. Com abertura elétrica do porta-malas por sensor de presença e um acabamento interno que dá aquele toque especial, você se sentirá dirigindo um carro realmente premium.

Então, fica aí a nova tabela de preços da Toyota SW4 em setembro de 2025:

  • SRX Platinum cinco lugares: de R$ 408.090 para R$ 412.190 (R$ 4.100 de reajuste).
  • SRX Platinum sete lugares: de R$ 414.890 para R$ 419.090 (R$ 4.200 de reajuste).
  • Diamond sete lugares: de R$ 465.190 para R$ 469.890 (R$ 4.700 de reajuste).

Se você já é fã da SW4, sabe que cada centavo vale a pena. O carro combina força, conforto e um toque de sofisticação que faz a diferença em qualquer viagem.

