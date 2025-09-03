Chevrolet apresenta Montana Premier com desconto de R$ 34,5 mil

A Chevrolet Montana Premier está de volta para setembro, e desta vez, é a escolha certa para empresas e produtores rurais que precisam de um veículo robusto. Essa picape topo de linha traz uma capacidade de carga de até 650 kg, feita sob medida para quem vive na correria do dia a dia, seja na cidade ou no campo. Com várias opções de itens de série, a Montana chega pra deixar seu trabalho mais prático.

Ao olhar os preços, a versão Premier 1.2 Turbo AT é comercializada por R$ 172.990,00 para o público em geral. Agora, os empresários e produtores conseguem garantir essa máquina por apenas R$ 138.392,00! Uma diferença de R$ 34.598,00 — e quem não gosta de uma economia, não é? Vale lembrar que esses valores podem mudar de acordo com a região e as especificações escolhidas, mas é uma boa oportunidade para quem precisa de um veículo confiável.

Falando em vendas, entre janeiro e agosto de 2025, a Montana conseguiu emplacar 13.443 unidades. Embora tenha feito um bom número, ela ainda ficou atrás de rivais como a Fiat Toro, que lidera com 30.501 unidades, e a Ram Rampage, com 15.356. Para quem está de olho nas picapes, esses números são sempre interessantes.

Sob o capô, a Montana mantém o motor 1.2 turbo flex, que recebeu algumas melhorias. Com a injeção direta e ajustes eletrônicos, esse motor agora entrega 141 cv e ficou até 4% mais econômico. Se você já enfrentou um dia longo de trabalho, sabe como uma mãozinha na economia de combustível pode fazer diferença na sua rotina.

No quesito espaço, a picape tem 4,72 metros de comprimento e 1,80 m de largura, com um entre-eixos de 2,80 m, garantindo que a caçamba tenha uma capacidade de 874 litros. Isso sem contar com os opcionais que vêm na linha 2026, como suporte para bicicletas e um engate capaz de rebocar até 400 kg. Para viagens de lazer ou trabalho, essas funções são bastante úteis.

A Chevrolet caprichou nas novidades para a linha 2026. As versões Premier e RS agora têm novas rodas, e a cor Vermelho Scarlet vem dando o que falar. Um dos destaques é o “cockpit virtual”, que combina um painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia MyLink de 11”, com câmera de ré em alta definição e Wi-Fi nativo.

Outro ponto positivo é o sistema OnStar, que ganhou a função “Acompanhamento Seguro”. Isso significa que, se você se sentir inseguro em algum trajeto, a equipe pode monitorar sua rota em tempo real e acionar ajuda se necessário. É um detalhe que traz um pouco mais de tranquilidade, especialmente em viagens longas ou em áreas menos movimentadas.

E assim, a Chevrolet Montana Premier se firma como uma opção interessante para quem busca praticidade e economia, sem abrir mão de conforto e tecnologia no dia a dia. É o tipo de picape que promete dar conta do recado, seja no trabalho ou nas aventuras de fim de semana.