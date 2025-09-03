Mundo Automotivo

Toyota Corolla Cross XR tem aumento de R$ 3.980 em agosto

Toyota Corolla Cross XR fica R$ 3.980 mais caro em setembro
Quem estava com a ideia de comprar um Toyota Corolla Cross XR certamente recebeu uma notícia que não agrada muito: o preço do SUV subiu R$ 3.980 em setembro. E sim, o novo valor já está disponível no site da Toyota para quem quiser conferir.

Esse reajuste chegou logo após um mês de agosto em que o Corolla Cross se destacou nas vendas. Ele foi o SUV médio mais vendido do Brasil, com nada menos que 7.737 unidades emplacadas! Para se ter uma ideia, o Volkswagen T-Cross ficou bem atrás, com 7.702 vendas — uma diferença apertada de apenas 35 carros.

A versão 2.0 XR CVT que antes custava R$ 185.010 agora sai por R$ 188.990 nas concessionárias. Esse aumento também pode influenciar os preços para vendas diretas a taxistas e pessoas com deficiência, e a Toyota deve informar em breve uma nova tabela para esses casos.

Apesar de ser a versão mais simples da linha, o Corolla Cross XR não deixa nada a desejar em termos de qualidade. O acabamento interno é bem caprichado, com materiais que parecem agradáveis ao toque. As texturas das portas e do painel, além das costuras visíveis, conferem um visual mais requintado ao carro.

E quem gosta de espaço vai adorar o Corolla Cross. Ele mede 4,46 m de comprimento e 1,82 m de largura, com um entre-eixos de 2,64 m, garantindo conforto para todos os passageiros. O porta-malas se destaca com uma capacidade de 440 litros, perfeito para aquelas viagens em família ou até mesmo para uma mudança rápida.

Na parte de tecnologia, o Corolla Cross XR não decepciona. Ele vem com uma central multimídia de 10 polegadas que se integra com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O painel possui uma tela TFT de 7 polegadas, enquanto os modelos mais caros oferecem uma tela ainda maior, de 12,3 polegadas. E vamos falar das rodas de liga leve de 17 polegadas — um belo toque de estilo!

Sob o capô, o SUV traz um motor 2.0 aspirado Dual VVT-i DOHC. Ele gera 175 cv com etanol e 167 cv com gasolina, além de um torque de 21,3 kgfm a 4.400 rpm. A transmissão é automática CVT Direct Shift, que simula até 10 marchas, e isso garante trocas suaves de marcha a cada aceleração.

Sobre consumo, o Corolla Cross XR faz 8,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada com etanol. Se você abastecer com gasolina, os números melhoram: 11,3 km/l na cidade e 13,3 km/l na rodovia. Um equilíbrio interessante entre desempenho e economia.

E o mais importante: foi só uma atualização de preço, que agora ficou assim:

ConfiguraçõesPreço antigoPreço atualDescontos
2.0 XR CVTR$ 185.010,00R$ 188.990,00R$ 3.980,00

E assim seguimos, com mais uma atualização no mercado automotivo, que faz parte da rotina de quem vive apaixonado por carros.

