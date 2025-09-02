Toyota se destaca na Argentina com dobradinha em agosto

As vendas de veículos novos na Argentina estão em alta, o que é uma notícia animadora para os apaixonados por carros! Segundo a Acara, a entidade que representa as concessionárias no país, em agosto foram vendidos 51.509 veículos, um crescimento de 32% em relação ao mesmo mês do ano passado. Esse foi o melhor desempenho para agosto desde 2018, então, se você é fã de carros, fica o gostinho de que a indústria automobilística está nadando em boas águas por lá.

Mas nem tudo são flores. Quando comparamos com julho, que teve 59.705 vendas, houve uma queda de quase 14%. No entanto, se olharmos para o acumulado dos primeiros oito meses de 2025, com 420.598 unidades vendidas, estamos 66% à frente do ano anterior. Os especialistas estão otimistas e estimam que a Argentina possa vender cerca de 650 mil carros até dezembro. É como um sonho para quem adora novas aquisições e pronto para dirigir!

Os grandes destaques do mês

No mês passado, a Toyota continuou reinando soberana, vendendo 9.709 unidades, o que representa 18,8% do mercado. Essa montadora não é nova no topo, foi a líder pela quinta vez consecutiva! Em segundo lugar, a Volkswagen ficou com 8.616 vendas, seguida de perto pela Fiat, com 5.971 unidades.

É interessante notar que, apesar de os números de vendas da Toyota terem crescido menos (+13,4%) do que os da Chevrolet (que cresceu impressionantes 88%), o modelo Yaris (3.781 vendas) da Toyota está se destacando, assim como a Hilux, que ficou muito perto da Volkswagen Amarok. Você, que já dirigiu esses modelos, sabe como eles são populares e confiáveis, não é mesmo?

Ranking de modelos

No que diz respeito aos modelos mais vendidos, o Toyota Yaris ficou na liderança, seguido pela Hilux e a VW Amarok. O Fiat Cronos, que tem conquistado o coração dos argentinos, é o quarto mais vendido.

A novidade é que o Toyota Corolla Cross vem conseguindo destaque na categoria de SUVs, enquanto o Peugeot 208 perdeu um pouco de terreno com uma queda considerável nas vendas. Com todo esse movimento, fica claro que o mercado argentino de automóveis vive um momento interessante, com marcas tentando se manter à frente em um jogo tão dinâmico.

O futuro parece promissor

É sempre bom ver que o mercado automotivo está se aquecendo, e com isso, novas opções surgem para quem adora acelerar. Imagine só, com marcas competindo para oferecer o melhor, tudo acaba se traduzindo em mais opções e melhores preços para nós, consumidores.

Não dá para negar que esses números aquecem o coração de qualquer amante de carro, não é mesmo?