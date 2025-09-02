Bilionário da Tesla vive sem salário há sete anos

Elon Musk, conhecido como o cérebro por trás da Tesla, realmente surpreende com uma informação curiosa: ele não recebe salário desde 2017. Parece difícil de acreditar, mas essa é a realidade. Quem trouxe essa informação à tona foi Kimbal Musk, seu irmão, durante uma conversa no programa Squawk Box, da CNBC. Segundo ele, Elon está há anos sem ver um centavo do seu trabalho como CEO, e a razão é bem diferente do que muitos imaginam.

A questão é que a maior parte da compensação de Elon vem de ações da empresa. Isso significa que, em vez de receber um salário fixo, ele tem controle sobre a Tesla através dessas ações valiosas. Mesmo assim, Kimbal não se segurou e disse que acredita que seu irmão deveria ser pago. “Acho que meu irmão merece ser pago. Vou deixar os acionistas decidirem isso”, afirmou, revelando um lado mais pessoal desse bilionário que é um dos nomes mais conhecidos do mundo.

Mesmo sem salário, Elon Musk é o CEO mais bem pago da história

Por mais que Kimbal tenha suas reservas sobre a remuneração, é bom lembrar que Elon Musk é reconhecido como o CEO mais bem pago da história, especialmente após uma recente decisão do conselho da Tesla em agosto. A empresa decidiu conceder a ele 96 milhões de ações, que valem cerca de 29 bilhões de dólares. Isso garante que ele mantenha seu posto na companhia por mais um tempo.

No entanto, para ter acesso a essas ações, Elon precisa continuar na liderança até 2027. E tem mais: ele não pode vender essas ações por cinco anos, salvo algumas exceções, como para cobrir impostos ou o próprio custo de aquisição.

Vale destacar que a proposta inicial de remuneração de Elon era altíssima, avaliada em mais de 50 bilhões de dólares. Mas, em 2024, um tribunal de Delaware considerou essa proposta injusta para os acionistas e decidiu pelo seu cancelamento. Para finalizar essa história, em março, Elon entrou com um recurso contra essa decisão. Segundo o comitê da Tesla, se o valor original for restabelecido, as novas ações que ele recebeu podem ser perdidas ou compensadas, evitando qualquer pagamento em duplicidade para o empresário.

Assim, a saga dessa figura emblemática continua, sempre trazendo novidades e gerando discussões sobre o mundo corporativo e suas peculiaridades.