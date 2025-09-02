Notícias

Quem tem direito a receber benefícios financeiros?

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 44 minutos atrás
1 minuto de leitura
veja quem tem direito a receber
veja quem tem direito a receber

Neste junho de 2025, o Rio Grande do Sul enfrentou uma série de chuvas intensas que causaram estragos significativos. Muitas pessoas perderam seus lares e pertences. Para ajudar essas famílias, a Caixa Econômica Federal, em parceria com as prefeituras e o governo estadual, lançou uma iniciativa que promete trazer um alívio nesse momento difícil.

O programa, chamado Volta por Cima, oferece um auxílio de R$ 2 mil através do aplicativo Caixa Tem. O objetivo é fornecer suporte financeiro, especialmente durante a recuperação após as tragédias causadas pelas enchentes.

Como acessar o valor

A Lei nº 15.977, de 2023, cria um amparo para as vítimas das enchentes. No ano passado, mais de R$ 250 milhões foram destinados a esse tipo de ajuda. Com as chuvas de 14 a 20 de junho, o cenário se repetiu e, agora, muitas famílias estão em busca de apoio.

A Secretaria de Desenvolvimento Social trabalha juntamente com o CadÚnico para identificar quem precisa do benefício. Para ter direito aos R$ 2 mil, é necessário que a pessoa resida em áreas afetadas e que esteja registrada como desabrigada ou desalojada. Além disso, a renda familiar mensal deve ser de até três salários mínimos.

É importante lembrar que o cadastro não pode ser feito diretamente pelas famílias. As informações precisam ser coletadas pelos serviços de assistência social que atendem as comunidades afetadas. O sistema faz uma série de cruzamentos de dados, e um prazo de 10 dias úteis é estabelecido para a finalização do cadastro.

O benefício é atrelado ao local em que a pessoa reside. Assim que os dados forem processados, o valor de R$ 2 mil é enviado em uma única parcela para o Caixa Tem, via PIX.

Esse auxílio é supervalorizado porque dá às pessoas a liberdade de transferir o dinheiro, sacar em lotéricas ou até mesmo fazer compras on-line. Para quem não tem uma conta associada, o sistema cuida disso automaticamente, utilizando o CPF do usuário para gerenciar o acesso ao recurso.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 44 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Autoridades consideram proibir equipamento comum de jardinagem com novo projeto de lei

Projeto de lei pode proibir equipamento comum de jardinagem

14 minutos atrás
Bilionário da Tesla não recebe salário há 7 anos

Bilionário da Tesla vive sem salário há sete anos

1 hora atrás
Como se divide uma herança sem testamento e quem fica de fora

Divisão de herança sem testamento: o que você precisa saber

2 horas atrás
Lesões que reduzem sua capacidade de trabalho podem garantir benefício do INSS: saiba como solicitar

Lesões que afetam o trabalho podem garantir benefício do INSS

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo