Quem tem direito a receber benefícios financeiros?

Neste junho de 2025, o Rio Grande do Sul enfrentou uma série de chuvas intensas que causaram estragos significativos. Muitas pessoas perderam seus lares e pertences. Para ajudar essas famílias, a Caixa Econômica Federal, em parceria com as prefeituras e o governo estadual, lançou uma iniciativa que promete trazer um alívio nesse momento difícil.

O programa, chamado Volta por Cima, oferece um auxílio de R$ 2 mil através do aplicativo Caixa Tem. O objetivo é fornecer suporte financeiro, especialmente durante a recuperação após as tragédias causadas pelas enchentes.

Como acessar o valor

A Lei nº 15.977, de 2023, cria um amparo para as vítimas das enchentes. No ano passado, mais de R$ 250 milhões foram destinados a esse tipo de ajuda. Com as chuvas de 14 a 20 de junho, o cenário se repetiu e, agora, muitas famílias estão em busca de apoio.

A Secretaria de Desenvolvimento Social trabalha juntamente com o CadÚnico para identificar quem precisa do benefício. Para ter direito aos R$ 2 mil, é necessário que a pessoa resida em áreas afetadas e que esteja registrada como desabrigada ou desalojada. Além disso, a renda familiar mensal deve ser de até três salários mínimos.

É importante lembrar que o cadastro não pode ser feito diretamente pelas famílias. As informações precisam ser coletadas pelos serviços de assistência social que atendem as comunidades afetadas. O sistema faz uma série de cruzamentos de dados, e um prazo de 10 dias úteis é estabelecido para a finalização do cadastro.

O benefício é atrelado ao local em que a pessoa reside. Assim que os dados forem processados, o valor de R$ 2 mil é enviado em uma única parcela para o Caixa Tem, via PIX.

Esse auxílio é supervalorizado porque dá às pessoas a liberdade de transferir o dinheiro, sacar em lotéricas ou até mesmo fazer compras on-line. Para quem não tem uma conta associada, o sistema cuida disso automaticamente, utilizando o CPF do usuário para gerenciar o acesso ao recurso.