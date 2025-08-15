Toyota relança Corolla GLI com desconto de até R$ 43 mil para PcD

O Toyota Corolla sempre foi um queridinho dos brasileiros, e não é à toa. Agora, o sedã médio mais vendido do país está de volta para os clientes PcD na sua versão de entrada, a GLI. Essa configuração tinha pedidos suspensos por algum tempo, e a Toyota tinha sugerido que os interessados optassem pelo Corolla Cross XR — outra boa opção, mas com estilo SUV.

A boa notícia é que a oferta é a mesma de antes, com isenção de IPI e um baita bônus da Toyota. Isso resulta em um desconto total de R$ 43.004, fazendo o preço do sedã cair de R$ 169.920 para R$ 126.915. É uma oportunidade e tanto, principalmente para quem busca um carro confiável e confortável.

Mas como estamos falando da versão de entrada, é preciso destacar que a lista de equipamentos é mais enxuta. Por exemplo, não vem com o pacote de segurança Toyota Safety Sense, que inclui tecnologias como o sistema de controle de cruzeiro adaptativo, assistência de permanência na faixa e assistente pré-colisão com frenagem automática. O ar-condicionado é manual, e as rodas de liga leve são de 16″.

Ainda assim, a GLI não deixa a desejar em itens essenciais. Ela vem equipada com direção elétrica, 7 airbags, faróis e lanternas em LED, computador de bordo, uma central multimídia de 10″ com câmera de ré, painel digital de 7″, controle de áudio no volante e faróis que se acendem automaticamente. Os bancos, por sua vez, são em tecido, garantindo conforto para quem passa muitas horas na estrada.

Falando em estrada, quem gosta de um motor responsivo vai curtir o que está sob o capô. O Corolla GLI traz o motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE, que entrega até 175 cv de potência com etanol e torque de 21,3 kgfm. Ele tem uma transmissão CVT que simula até 10 marchas. Para quem dirige no dia a dia e pegou um trânsito pesado, sabe como um câmbio esperto faz toda a diferença.

Vamos falar agora da garantia, que também é uma das estrelas do Corolla. A partir da linha 2025, a Toyota introduziu o programa de garantia Toyota 10. Com isso, ao realizar as revisões programadas na rede autorizada, o carro pode ter a garantia estendida de 5 para 10 anos. Isso é um alívio, especialmente se você é do tipo que gosta de rodar muito. A cobertura é para itens importantes, como motor, transmissão e sistemas elétricos, até 200.000 km para uso particular.

Assim, o Corolla GLI continua a ser uma excelente escolha, combinando preço competitivo, conforto e confiança. É um carro que vale a pena considerar, tanto para o dia a dia quanto para viagens.