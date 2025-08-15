Record enfrenta queda de audiência em novela bíblica

A Record TV enfrentou uma queda significativa em sua audiência após a exibição da novela turca “Força de Mulher”. A nova produção bíblica, “Paulo, O Apóstolo”, que tem como protagonistas Murilo Cezar e Rosane Mulholland, não conseguiu conquistar o mesmo público da trama anterior. Como resultado, tanto a Globo quanto o SBT se beneficiaram dessa mudança de audiência durante o horário nobre.

Dados recentes indicam que a novela “Paulo, O Apóstolo” está com uma média de 5,4 pontos na Grande São Paulo, o que representa uma redução de quase 31% em relação ao desempenho de “Força de Mulher”. Durante o mesmo período, a Globo viu um aumento em sua audiência, passando de 22 para 24 pontos com programas como o “Jornal Nacional” e “Vale Tudo”. O SBT também teve um crescimento, mas de forma mais modesta, subindo de 3 para 4 pontos.

Apesar desse cenário desafiador, a Record continua confiante em suas produções e já está se preparando para a estreia da novela “A Vida de Jó”, marcada para o dia 15 de setembro. Essa nova atração terá 20 episódios e faz parte da estratégia da emissora de oferecer conteúdo próprio em seu horário nobre.

Além disso, a Record decidiu adiar a estreia da novela turca “Iludida”, também conhecida como “Sadakatsiz”, que tem Cansu Dere como protagonista — famosa por suas atuações em “Ezel” e “Sila”. A nova data para esse lançamento será em outubro, buscando organizar melhor a grade de programação e evitar que estreias de diferentes atrações concorram entre si.

A expectativa é que “Iludida” consiga repetir o sucesso de “Força de Mulher” e contribua para melhorar os índices de audiência da Record. A competição é acirrada, pois o SBT continua investindo em novelas mexicanas, enquanto a Band se prepara para lançar a novela turca “Cidade Cruel”, aumentando ainda mais a disputa por telespectadores nas novelas internacionais nas emissoras de televisão abertas do Brasil.