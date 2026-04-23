Ana Paula Renault é recebida por Xuxa no ‘Fantástico’

Xuxa Meneghel e Ana Paula Renault se encontrarão em uma edição especial do programa ‘Fantástico’ neste domingo (26). O encontro acontece após uma emocionante interação entre as duas durante o ‘Big Brother Brasil 26’, especialmente marcada por um momento delicado na vida de Ana Paula.

A conexão entre Xuxa e Ana Paula ganhou destaque na reta final do reality, quando a campeã recebeu a triste notícia da morte de seu pai. Frente a essa perda, ela precisou decidir se deixaria o programa ou continuaria competindo. Com grande coragem, Ana Paula optou por permanecer no jogo, culminando em sua vitória na última terça-feira (21).

Durante uma transmissão ao vivo, logo após a dor da perda, Ana Paula fez menção a Xuxa, que sempre foi uma referência para ela. Ao comentar sobre as dificuldades enfrentadas, a jornalista lembrou como a apresentadora havia continuado sua carreira mesmo após perdas significativas. “A Xuxa nunca teve medo de ser ela. Ela apresentou o programa e disse que tinha que ir mesmo… É muito forte”, refletiu Ana Paula na ocasião.

Xuxa, ao tomar conhecimento das palavras de Ana Paula, expressou seu desejo de confortá-la. Em uma postagem nas redes sociais, a apresentadora compartilhou que queria oferecer um abraço “de coração com coração” e enviou energias positivas para Ana Paula e sua família. “Receba nosso carinho mais puro e verdadeiro, e se você me permitir, quero um dia te dar esse abraço”, escreveu Xuxa.

O encontro que será exibido no ‘Fantástico’ promete ser repleto de emoção. Em uma prévia divulgada pela emissora, Xuxa compartilha com Ana Paula sua experiência pessoal, revelando que, em momentos difíceis, o que mais desejava eram abraços, não palavras. “Quando te vi lá, eu queria muito te dar esse abraço”, disse Xuxa à campeã.

Renata Capucci, que acompanhou o momento, comentou sobre a promessa de Xuxa, destacando que a campeã aceitou o abraço tão desejado. Durante a conversa, Xuxa demonstrou como imaginou abraçar Ana Paula enquanto a acompanhava no reality, o que trouxe uma nova camada de emoção à interação.

Ana Paula, emocionada com a atenção e carinho recebidos, respondeu: “Obrigada. Você me deu [esse abraço] sempre durante a minha vida inteira”, reconhecendo a importância de Xuxa em sua trajetória pessoal.

Esse encontro representa um dos momentos mais significativos do ‘BBB 26’, onde a lembrança de Xuxa ajudou Ana Paula a lidar com suas dificuldades e reforçou o apoio recebido da apresentadora. O ‘Fantástico’ será exibido após o ‘Domingão com Huck’, prometendo trazer ainda mais emoção a essa história.