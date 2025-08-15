Mundo Automotivo

Jeep Renegade é retirado do mercado europeu, mas continua no Brasil

3 horas atrás
Jeep Renegade deixa de ser vendido na Europa, mas permanece no Brasil
Crédito da imagem: Jeep

Depois de mais de 11 anos de estrada, o Jeep Renegade está se despedindo da Europa. Fabricado na Itália, em Melfi, esse SUV compacto já passou por muitas aventuras, mas a marca confirmou que não haverá substituto, e a produção será encerrada ainda este ano.

Ao redor do mundo, o Renegade fez sucesso, com mais de dois milhões de unidades vendidas, sendo 500 mil só na Europa. Ele virou praticamente um ícone urbano na Itália, lado a lado com carros como o Fiat Panda, e até era utilizado como viatura da polícia. Se você já viu um Renegade na cidade, sabe bem como ele se destaca.

No entanto, nos primeiros seis meses deste ano, as vendas desabaram. Foram apenas 6.938 unidades vendidas, metade do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Na Espanha, por exemplo, o novo concorrente Avenger já vendeu mais de 4.600 unidades, superando o velho conhecido Renegade.

Mas o que motivou essa aposentadoria? A resposta está na antiga plataforma “Small Wide”, desenvolvida pela Fiat. Essa plataforma não vai mais receber atualizações. Para manter o Renegade em conformidade com as novas regulamentações ambientais e as exigências do mercado atual, seria necessária uma reforma completa. E, com isso, o custo do projeto acabou não valendo a pena.

Aqui no Brasil, a história é bem diferente. O Renegade permanece firme no portfólio da Jeep e deve passar por sua terceira reestilização em 2026, trazendo novidades bem interessantes, como uma versão híbrida leve de 48 volts. Essa atualização deve incluir novos para-choques, uma grade revitalizada e rodas elegantes, mantendo o design que a gente tanto ama.

Enquanto isso, lá na Europa, o Jeep Avenger entrará em cena como o novo representante da marca, sendo menor e mais moderno. O Compass também tomará seu lugar, sendo um SUV maior e mais premium. A Jeep planeja concentrar sua linha em apenas quatro modelos: Avenger, Compass, um futuro modelo elétrico que substituirá o Wrangler e o Wagoneer S.

Mesmo com a chegada do Avenger, o Renegade ainda vai precisar se desdobrar para manter a competitividade com opções como T-Cross, Creta e Tracker. A segunda geração do Renegade global está prevista para 2027 e promete ser maior, mais tecnológica e, pela primeira vez, disponível em versão elétrica.

E para quem ficou curioso, segundo a Fenabrave, o Renegade já registrou 24.381 emplacamentos no Brasil entre janeiro e julho de 2025. Isso o coloca como o segundo modelo mais vendido da marca aqui, logo atrás do Compass, que lidera com 32.468 unidades, seguido pelo Commander, que anotou 8.532 emplacamentos.

Vamos ver como essa história continua!

