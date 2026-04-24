Cauã Reymond confirma retorno como Jorginho em ‘Avenida Brasil 2’

A novela ‘Avenida Brasil’, que foi um grande sucesso em 2012, está sendo reprisada pela Globo no programa ‘Vale a Pena Ver de Novo’. Essa reprise não serve apenas para relembrar o passado, mas também para preparar o público para a sequência da história, que deve estrear em janeiro de 2027.

A nova fase da trama, chamada ‘Avenida Brasil 2’, tem como objetivo continuar a narrativa principal. A produção será a sucessora da novela ‘Quem Ama Cuida’. Nos bastidores, a expectativa é alta, especialmente após a confirmação de Cauã Reymond, que voltará a interpretar o personagem Jorginho. O ator tem um contrato fixo com a emissora, o que facilitou o acordo para sua participação.

No enredo, Jorginho é filho de Tufão, papel interpretado por Murilo Benício, e Carminha, interpretada por Adriana Esteves. A vilã Carminha deve viver uma jornada de busca por redenção. Contudo, a nova trama irá explorar se essa mudança é genuína ou se esconde segundas intenções.

O autor João Emanuel Carneiro planeja usar essa ambiguidade como um dos principais conflitos dramáticos da história. Ele pretende questionar se Carminha realmente se transformou ou se suas ações têm um propósito de vingança.

Além de Cauã Reymond, a produção busca outros atores da versão original, como Débora Falabella, Eliane Giardini, Heloísa Périssé e Juliano Cazarré. Esses nomes ajudariam a reforçar a ligação com a primeira fase da novela e a nostalgia que ela traz.

Embora a reprise atual tenha alcançado uma média de 16 pontos de audiência na Grande São Paulo, o desempenho está abaixo das expectativas, com médias em torno de 14 pontos. Apesar disso, a Globo não planeja interromper o projeto e acredita na força da marca ‘Avenida Brasil’ para atrair o público novamente.

Antes de retornar à novela, Cauã Reymond vai estrear em julho a série ‘Jogada de Risco’, da qual é criador e protagonista. O último trabalho dele em novelas foi no remake de ‘Vale Tudo’, exibido em 2025.

Com ‘Avenida Brasil 2’, a Globo busca não apenas reviver uma história popular, mas também atualizar os conflitos e manter a essência dos personagens que marcaram a televisão brasileira na última década.