Toyota projeta produção de 100 mil carros elétricos por ano

A Toyota está investindo pesado nos elétricos na Europa! A montadora anunciou que vai fabricar até 100 mil carros por ano na sua fábrica na República Tcheca. Essa decisão vem acompanhada do aumento da demanda por veículos elétricos no continente, que cresceu bastante nos últimos anos, segundo o jornal Nikkei Asia.

Falando em metas, a Toyota quer ter nada menos que 14 modelos 100% elétricos disponíveis na Europa até 2026. Entre as estrelas desse time, estão versões elétricas do C-HR+, do Urban Cruiser e também algumas novidades da linha bZ. Enquanto isso, a BYD mira em outros mercados, como o Nepal, para lançar seu SUV elétrico Sealion 7.

Sabe aquele frio na barriga que dá ao ver o preço da gasolina subir? Pois é, na Europa, já cerca de 15% dos carros vendidos são elétricos, uma diferença e tanto em relação ao Japão, onde esse número não passa de 2%. É fácil entender por que a produção está concentrada na Europa, certo?

Além disso, a pressão está aumentada nas montadoras, já que a União Europeia decidiu banir a venda de carros novos com motor a combustão a partir de 2035. Essa mudança está fazendo as marcas acelerarem seus investimentos em eletrificação. Para os fãs da Toyota, uma novidade em agosto foi a liberação do Corolla Cross XR com um desconto de R$ 44 mil para pessoas com deficiência.

E não podemos esquecer que a competição está ficando acirrada, especialmente com as montadoras chinesas como BYD, Jaecoo e Xpeng, que já possuem mais de 5% do mercado europeu e estão conquistando espaço a passos largos. Para quem está de olho nas novidades da marca, vale lembrar que o Toyota Yaris Cross desembarca no Brasil em outubro, prometendo três versões interessantes.

A Toyota, apesar de toda essa movimentação, continua com um pé atrás quando o assunto é carro totalmente elétrico. A marca ainda prefere investir em tecnologias híbridas e soluções que aumentam a autonomia das baterias, especialmente nos carros maiores. E quem sabe, estamos perto de ver o Toyota Grand Highlander 2026 ganhando as ruas dos EUA com um estilo incrível e um desempenho que promete surpreender!