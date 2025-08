Zuckerberg afirma que quem não usar óculos de IA será prejudicado

Zuckerberg Aponta Óculos Inteligentes como Futuro da Interação com a Inteligência Artificial

Em recente declaração, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, frisou a importância dos óculos inteligentes como a principal forma de interação com a inteligência artificial (IA) nos próximos anos. Durante uma chamada sobre os resultados financeiros do segundo trimestre, ele comentou que as pessoas sem esse tipo de tecnologia podem enfrentar desvantagens significativas no futuro.

Segundo Zuckerberg, os óculos são ideais para a interação com a IA, pois permitem que a tecnologia veja e ouça o que o usuário percebe ao longo do dia, além de possibilitar converse direta com o usuário. A inclusão de um display nos óculos, segundo ele, aumentaria ainda mais essa interação. Ele exemplificou essa ideia ao mencionar os próximos óculos de realidade aumentada, conhecidos como Orion, que oferecerão uma visão holográfica, ou mesmo um display menor que poderia ser incluído em óculos cotidianos.

Zuckerberg acredita que, em um futuro recente, aqueles que não usarem óculos equipados com IA estarão em uma clara desvantagem cognitiva em relação aos demais. Com a Meta investindo em várias linhas de óculos inteligentes, como os Ray-Ban Meta e os Oakley Meta, os usuários já são capazes de ouvir música, tirar fotos e fazer perguntas à IA da Meta sobre o que estão vendo.

Os óculos se tornaram um sucesso inesperado para a empresa, com a receita proveniente das vendas dos Ray-Ban Meta aumentando mais de três vezes em comparação ao ano anterior.

Apesar desse sucesso, Zuckerberg enfatiza que ainda há muito a ser explorado quando se trata de displays em óculos. Ele mencionou o trabalho contínuo da divisão Reality Labs da Meta, que vem realizando pesquisas sobre essas novas tecnologias.

No entanto, essa divisão tem gerado perdas financeiras consideráveis para a empresa, causando preocupação entre investidores. No segundo trimestre deste ano, o prejuízo operacional da Reality Labs foi de aproximadamente 4,5 bilhões de dólares, e desde 2020, a unidade acumulou perdas de quase 70 bilhões de dólares.

Ainda assim, o futuro da IA para consumo pode apresentar diversas formas. Recentemente, a OpenAI adquiriu uma startup do ex-executivo da Apple, Jony Ive, em um negócio de 6,5 bilhões de dólares, com o objetivo de desenvolver novos dispositivos para interação com IA. Outras startups também estão explorando diferentes formatos, incluindo broches inteligentes e pingentes.

Os óculos, no entanto, se destacam como uma opção viável, uma vez que muitos consumidores já os utilizam regularmente, tornando-os mais aceitáveis socialmente. Isso lembra a revolução que os smartphones proporcionaram, que eram impensáveis até alguém criar essa inovação.

Zuckerberg acredita firmemente que os óculos serão essenciais na mistura entre os mundos físico e digital. Ele finalizou dizendo que a visão do Metaverso se tornará cada vez mais relevante, com a IA desempenhando um papel crucial nesse processo.