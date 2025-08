Jeremy Strong vai interpretar Mark Zuckerberg?

O novo projeto cinematográfico “The Social Network Part II”, escrito e dirigido por Aaron Sorkin, está ganhando destaque com o anúncio de que Jeremy Strong se juntou ao elenco em potencial. Sorkin, que já ganhou um Oscar pelo roteiro do primeiro filme lançado em 2010, também é responsável pela direção dessa continuação que se baseia em uma série de artigos intitulados “The Facebook Files”, publicados pelo jornal “The Wall Street Journal”.

Além de Jeremy Strong, outros atores como Mikey Madison e Jeremy Allen White também estão em conversas com Sorkin, que está organizando o elenco e o orçamento para a apresentação final ao estúdio, a Sony. Embora o projeto esteja em desenvolvimento e ainda não tenha feito ofertas de contrato, fontes próximas afirmam que é uma prioridade para o estúdio e que os trabalhos estão avançando rapidamente.

Se no filme anterior o foco era a criação do Facebook, agora a nova trama abordará questões sérias, incluindo os impactos negativos das redes sociais sobre crianças e adolescentes, a disseminação de informações falsas e a relação do Facebook, agora chamado de Meta, com os eventos da tentativa de golpe de 6 de janeiro de 2021. A história se concentrará em como a própria empresa revelou essas preocupações em seus relatórios internos.

No que diz respeito ao elenco, Mikey Madison deve interpretar Frances Haugen, a ex-engineer de dados que se tornou uma whistleblower, trazendo suas descobertas à tona através da Comissão de Valores Mobiliários e do “Wall Street Journal”. Jeremy Allen White, por sua vez, deverá assumir o papel de um ex-repórter de tecnologia do “WSJ” que lidera a reportagem sobre os arquivos do Facebook.

Uma das grandes incógnitas é qual personagem Jeremy Strong irá interpretar. Há rumores de que ele possa viver um editor do “Wall Street Journal” ou, inclusive, Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook/Meta. Jesse Eisenberg, que foi indicado ao Oscar por sua interpretação de Zuckerberg no filme anterior, até o momento não parece interessado em reprisar o papel.

A Sony ainda não se pronunciou sobre o projeto. A produção da sequência é realizada por Sorkin, juntamente com Todd Black, Peter Rice e Stuart Besser.

O novo filme é comparado a obras como “The Insider”, que retrata um whistleblower do setor tabagista, e “Spotlight”, que aborda a investigação sobre abusos sexuais na Igreja Católica.

Jeremy Strong, que já conquistou prêmios Tony e Emmy, é amplamente reconhecido por seu papel na série “Succession”, onde interpreta o filho mais velho de Logan Roy, interpretado por Brian Cox. Ele também trabalhou com Sorkin no filme “The Trial of the Chicago 7”. Em sua mais recente atuação, Strong interpretou Roy Cohn, mentor de Donald Trump, em “The Apprentice”, o que lhe rendeu uma indicação ao Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante.