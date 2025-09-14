Toyota oferece R$ 55.096 de desconto na Hilux para CNPJ

A Toyota Hilux, que em breve vai dar um tapa no visual, continua sendo a picape média mais querida do Brasil. E para quem está pensando em adquirir uma, as condições especiais de vendas diretas para empresas e produtores rurais são imperdíveis. São sete versões disponíveis, incluindo opções como Cabine Simples, Cabine Dupla e Chassi, oferecendo bastante flexibilidade para atender diversas necessidades.

Começando pelos preços, a versão Cabine Chassi MT tem uma tabela de R$ 253.090,00, mas se você estiver com CNPJ, o valor cai para R$ 207.533,80. Isso dá uma economia de quase R$ 45.500, um baita desconto! Outro modelo, o STD Chassi-Cabine 2.8 4×4 MT, que geralmente custa R$ 262.990,00, sai por R$ 215.651,80 para empresas, o que também é uma redução significativa de R$ 47.338,20.

E tem mais! A versão STD CS 2.8 4×4 MT custa R$ 261.990,00 para o público em geral, mas para CNPJ, ela fica por R$ 214.831,80. Já a opção automática da mesma versão sai por R$ 271.790,00, mas para as empresas, a conta fecha em R$ 222.867,80. Ou seja, mais um belo desconto por ali.

A versão STD Power Pack CD 2.8 4×4 MT custa R$ 278.790,00 para pessoas físicas, mas, com a modalidade de vendas diretas, sai por R$ 228.607,80, uma diferença de R$ 50.182,20! Para quem prefere um câmbio automático, a versão correspondente custa R$ 288.990,00, mas fica em R$ 236.971,80 para as empresas.

Se você está em busca do que há de melhor, a topo de linha SR CD 2.8 4×4 AT é a escolha certa. Com preço normal de R$ 306.090,00, ela pode ser sua por R$ 250.993,80 se você tiver CNPJ, o que representa uma economia de R$ 55.096,20. É uma economia e tanto para quem busca potência e conforto.

No mercado, a Hilux está bombando! De janeiro a agosto de 2025, foram emplacadas 32.093 unidades, solidificando a liderança entre as picapes médias. A Ford Ranger e a Chevrolet S10 vêm logo atrás, mas não conseguem atingir o mesmo patamar de vendas.

E não podemos deixar de falar do motor. A Hilux é equipada com o potente motor 2.8 turbodiesel, que entrega 204 cv de potência e 50,9 kgfm de torque. Você pode optar entre câmbio manual ou automático, ambos com seis marchas. E em novembro, o motor passou por uma atualização para atender às novas normas de emissão Proconve L8, o que é sempre bom levar em conta.

A Hilux realmente se destaca tanto no trabalho quanto na lazer. É uma picape que combina robustez, conforto e tecnologia, perfeita para quem precisa rodar no dia a dia ou encarar uma aventura. Então, se você está pensando em trocar de carro ou investir em uma picape, a Hilux é sempre uma opção a ser considerada.