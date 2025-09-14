GWM Haval H9 aumenta R$ 10 mil, permanece R$ 93 mil abaixo da SW4

O mercado brasileiro de SUVs grandes acaba de ganhar um forte aliado com o lançamento do GWM Haval H9. Esse modelo se destaca pela robustez, trazendo tecnologia e um espaço interno generoso. Perfeito para famílias e para quem busca um jipão diesel de sete lugares sem abrir mão do conforto, o H9 pode ser a pedida ideal se você está pensando em um SUV novo.

Produzido em Iracemápolis, São Paulo, o H9 já fez barulho na pré-venda: as 600 unidades disponíveis se esgotaram em impressionantes sete horas! Inicialmente anunciado por R$ 309 mil, seu preço subiu para R$ 319 mil, o que ainda é um bom negócio quando comparamos ao valor da Toyota SW4 SRX, que custa R$ 412.190, ou seja, quase R$ 93 mil a mais.

Apenas um toque de observação: se você está buscando um SUV com um bom espaço e preço competitivo, vale a pena conferir.

O Haval H9 tem um visual agressivo e uma identidade própria. A versão disponível é a Exclusive TD480, que traz faróis e lanternas redondas, um estepe externo e linhas quadradas que lembram os clássicos jipões. Essa combinação deixa o H9 com uma pegada aventureira, perfeita para quem curte uma escapada em trilhas.

Falando em conforto, o interior do H9 é quase um spa sobre rodas. Os bancos dianteiros possuem massageador, além de aquecimento e ventilação. Se a sua viagem é longa, isso vai fazer toda a diferença, né? E não podemos esquecer do ar-condicionado de três zonas, teto solar panorâmico e uma tela multimídia de 14,6” que conecta tudo sem necessidade de cabos.

Para quem tem família grande, a terceira fila é aconchegante, e o porta-malas é gigantesco: são até 791 litros de espaço com cinco lugares!

No coração do H9 está um motor 2.4 turbodiesel que entrega 184 cv e 48,9 kgfm de torque. A transmissão automática de nove marchas, junto com a tração 4×4 e o bloqueio dos diferenciais, oferece uma performance sólida, ideal para viagens e aventuras fora de estrada. E se você já encarou uma trilha, sabe que um torque forte é sempre bem-vindo.

Falando em desafios off-road, o H9 é equipado com sete modos de condução e uma caixa reduzida, além de um sistema que permite ver em 540° ao redor do veículo, o que ajuda muito na hora de manobrar em terrenos difíceis.

A segurança também é prioridade, com seis airbags, um avançado sistema ADAS nível 2+, controle de cruzeiro adaptativo e frenagem autônoma de emergência. A GWM garante uma proteção extra com 10 anos de garantia para o motor e a transmissão, o que é um grande atrativo, especialmente frente aos concorrentes mais caros.

Com 4,95 m de comprimento e 1,98 m de largura, o H9 é maior que a Toyota SW4 em todas as dimensões. Esse espaço, combinado com tecnologia e robustez, faz dele uma opção atraente que vale a pena considerar ao olhar para modelos como Pajero Sport, Trailblazer e, claro, a própria SW4. Se você está na dúvida, fazer um test drive pode ser um bom caminho para sentir a diferença.