Toyota lança revisão com preços fixos para SW4 2025

A Toyota está trazendo uma novidade bem legal para os apaixonados por carros: o programa “Revisão Facilitada” para o SUV SW4 2025. A ideia aqui é facilitar a manutenção do veículo, tornando os custos mais previsíveis e acessíveis para a galera. O modelo foi apresentado em novembro de 2024 e agora vem com esse benefício bem prático.

O destaque do programa é que as seis primeiras revisões terão um preço fixo de R$ 1.199 cada. Essa oferta é válida para serviços realizados entre 1º de maio e 30 de setembro de 2025. Depois disso, é preciso ficar ligado, pois os valores podem mudar. Para quem já pegou trânsito pesado ou fez várias viagens longas na estrada, sabe como uma boa revisão pode fazer a diferença no desempenho do carro.

Benefícios do Programa

O legal é que o programa está vinculado ao chassi do carro. Isso significa que, se você decidir vender seu SW4 antes de completar todas as revisões, o próximo comprador ainda pode usufruir desse benefício. Essa pode ser uma boa jogada na hora de avaliar o valor de revenda do seu SUV.

As revisões cobrem os serviços padrão descritos no manual do proprietário. Mas fique ligado: itens extras ou substituições que precisem ser feitas durante uma revisão serão cobrados à parte. Acalme o coração! São detalhes que podem ser bem comuns, mas que é sempre bom ter em mente.

Se você já dirige bastante, sabe que fazer uma revisão em dia evita surpresas indesejadas, como aqueles barulhos estranhos no motor ou na suspensão. E claro, a segurança do carro é sempre prioridade.

Regras do Programa

Outra coisa importante: revisões para usuários que fazem uso severo do carro não estão cobertas. Por exemplo, quem utiliza o veículo em terrenos off-road com frequência deve estar preparado para cobrir esses custos. Isso é algo que muitos motoristas começam a perceber quando se aventuram pelo campo.

O gerente-geral de Pós-Venda da Toyota do Brasil, Jorge Mussi, comentou que essa iniciativa reforça o compromisso da marca em oferecer um serviço de qualidade após a venda. Para quem está de olho em outros modelos legais da Toyota, vale a pena dar uma olhada no Corolla Cross XRE 2026 e conferir as novidades que a marca está trazendo.

O Que Esperar da Toyota

E não para por aí! A Toyota Hilux está bombando nas vendas, com um crescimento de 26% em julho, disparando em frente à concorrência, como a Ranger e a S10. A marca também está movendo o pé na velocidade do automobilismo, com a Toyota Gazoo Racing trabalhando na nova geração do Celica. Tem muita coisa legal rolando, e as novidades estão sempre à espreita!

Dirigir um Toyota é sempre uma experiência marcante, e com essas novas opções de revisões, ficou mais fácil manter seu carro sempre em ordem e pronto para as próximas aventuras.