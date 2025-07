Trailer de documentário sobre Eminem destaca seus fãs dedicados

Eminem lançou um novo trailer de seu aguardado documentário intitulado Stans, que oferecerá uma visão crua e realista do mundo dos superfãs, abordando tanto os aspectos positivos quanto os negativos e até mesmo os mais perturbadores dessa cultura. O trailer já está disponível para visualização.

O documentário, que conta com a co-produção do próprio Eminem, será exibido em algumas salas de cinema ao redor do mundo, de 7 a 10 de agosto. Os ingressos podem ser adquiridos no site stansmovie.com, com as vendas internacionais começando no dia 24 de julho.

Dirigido pelo renomado cineasta Steven Leckart, Stans explora a cultura que Eminem ajudou a definir acidentalmente com sua música "Stan", lançada em 2000. Essa canção se tornou um marco na internet e popularizou o termo "stan", que se refere a fãs obsessivos. Agora, 25 anos depois, o rapper se volta para o público e suas experiências.

O filme promete ser "revelador, provocante e pessoal", e contará histórias reais de seus fãs mais fervorosos — aqueles que vivem e respiram cada letra das músicas, fazem tatuagens de seus versos e, em alguns casos, equilibram-se entre a devoção e a obsessão.

Além do documentário, Eminem tem estado bastante ativo neste ano. Ele fará uma aparição em Happy Gilmore 2, que será lançado em 25 de julho. Essa participação já está gerando grande expectativa entre os fãs. Em abril, ele também se tornou avô, com o nascimento do primeiro filho de sua filha, Hailie Jade.

Em uma notícia divertida e não relacionada, o ator Ray Romano foi visto cantando "Lose Yourself" em um karaokê durante um torneio de golfe para celebridades, o que rendeu boas risadas e registros do momento.