Ford anuncia desconto de R$ 31.010 na Ranger XLS para CNPJ

A Ford Ranger XLS 2026 está em promoção e, se você trabalha em uma empresa ou é produtor rural, essa pode ser a sua chance de dar um upgrade na picape! Durante todo o mês de julho, a Ford está oferecendo uma condição especial de venda direta, e aí já viu, né? É aquela oportunidade que a gente adora.

Essa picape já é famosa por estar entre as mais vendidas do segmento. Ela tem uma capacidade incrível de transportar até 1.037 kg de carga, perfeito para quem precisa de um veículo robusto para o dia a dia. O preço normal da versão XLS 2.0 automática 4×4 é de R$ 281.900,00, mas a boa notícia é que, para quem se encaixa nos critérios, o valor cai para R$ 250.890,00, uma economia de R$ 31.010,00! Você pode conferir esses detalhes no portal da Fipe Carros.

Para aproveitar essa oferta, basta procurar uma concessionária Ford perto de você. Eles vão informar tudo que você precisa saber sobre documentação, prazos de entrega, formas de pagamento e até as opções de financiamento disponíveis.

### Recursos da Ford Ranger XLS 2026

A Ranger XLS 2026 vem cheia de funcionalidades que facilitam a vida ao volante. Uma delas é a possibilidade de escolher entre 4 modos de direção: Normal, Econômico, Reboque/Transporte e Escorregadio. Isso é ótimo para quem enfrenta diferentes situações nas estradas e trilhas do Brasil.

Ela também tem controle automático em descidas, diferencial traseiro bloqueável e direção elétrica, que tornam qualquer passeio mais confortável. E para aqueles momentos em que a carga precisa ser amarrada na caçamba? A picape conta com seis pontos de amarração, muito prático para quem leva materiais ou equipamentos.

Além disso, não dá para deixar de mencionar os itens de segurança, como os 7 airbags, o controle eletrônico de estabilidade e a assistência para sair em rampas. Sentir-se seguro ao dirigir, principalmente em terrenos mais complicados, é fundamental, não é mesmo?

### Conforto e Tecnologia

Os detalhes não param por aí. O sistema de som conta com 6 alto-falantes e o famoso Sync 4, que funciona com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso significa que você pode conectar seu celular facilmente e aproveitar suas playlists enquanto dirige.

A Ranger ainda traz ar-condicionado digital que também serve para os passageiros de trás, um baita conforto, e um volante que pode ser ajustado em altura e profundidade. Isso ajuda bastante, principalmente em longas distâncias, quando o conforto é essencial.

Os faróis que acendem sozinhos oferecem mais praticidade, especialmente em dias nublados ou durante a noite. E quem não gosta de um carregador por indução para o celular? Mais uma funcionalidade que mostra como a Ford pensou nas necessidades do motorista.

### Potência sob o Capô

Agora, falando do motor, a Ranger XLS 2.0 AT 4×4 vem equipada com um motor 2.0 16V de quatro cilindros, que entrega 170 cv de potência e um torque de 41,3 kgfm. Esse motor é acoplado a um câmbio automático de seis marchas e, claro, tração 4×4 com opção de marcha reduzida. Para quem pegou estrada de terra ou precisa de um desempenho firme em condições adversas, isso faz toda a diferença.

Essa picape tem um visual robusto e moderno, ideal para quem vive no campo ou para os aventureiros de plantão. Então, se você está pensando em trocar de carro, vale a pena conferir a Ford Ranger XLS 2026 e aproveitar essa oportunidade antes do final do mês!