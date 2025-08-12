Toyota Hilux SR para CNPJ com desconto de R$ 55.096

A Toyota Hilux SR se destaca como a opção mais completa que a marca japonesa oferece no Brasil, especialmente para vendas diretas. Essa picape é renomada pela sua robustez e capacidade de carga, suportando mais de 1 tonelada com tranquilidade. Mas atenção: quem adquirir esse modelo deve lembrar que ele só pode ser revendido após um ano da compra, um detalhe importante para quem planeja a compra.

Se você está de olho na versão SR CD 2.8 4×4 automática, saiba que o preço de tabela gira em torno de R$ 306.090. Contudo, para empresas e produtores rurais, o desconto é significativo, reduzindo o valor para R$ 250.993,80. Isso representa uma economia de mais de R$ 55 mil! Mas, vale sempre lembrar que os preços podem sofrer variações dependendo da região do Brasil em que você está.

Sob o capô, a Hilux SR vem equipada com o motor 2.8 turbodiesel, que entrega nada menos que 204 cv de potência e impressionantes 50,9 kgfm de torque. Com um câmbio automático de seis marchas, essa picape é uma companheira ideal para quem não abre mão de conforto e performance, principalmente em estradas mais desafiadoras. Recentemente, o motor foi ajustado para atender às novas normas de emissões, garantindo um desempenho ainda mais sustentável.

A segurança é um ponto forte da Hilux SR. Com 7 airbags a bordo — incluindo um para o joelho do motorista — a proteção é garantida para todos os ocupantes. Além disso, ela conta com controle eletrônico de estabilidade, tração e um sistema de alerta de mudança de faixa. Para quem adora tecnologia, a central multimídia de 9 polegadas é um verdadeiro atrativo, trazendo conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay.

E o conforto? Ah, isso não fica de fora! A picape oferece ar-condicionado digital de duas zonas e bancos dianteiros ventilados, que fazem toda a diferença em dias quentes. A caçamba possui ganchos internos, e a coluna de direção é ajustável, adaptando-se facilmente à sua posição de dirigir.

Outro detalhe que vale a pena mencionar são os diversos recursos de segurança, como os sensores de estacionamento na frente e atrás, além da luz de frenagem automática. Isso ajuda bastante, especialmente se você já pegou aqueles engarrafamentos em que estacionar é um verdadeiro desafio.

Para concluir, a Toyota Hilux SR combina robustez, tecnologia e conforto de uma maneira que poucos modelos conseguem. Se você é um entusiasta de picapes, vale a pena considerar essa opção que, sem dúvida, faz bonito nas estradas brasileiras.