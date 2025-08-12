Nissan Kicks Sense oferece desconto de R$ 20.600 para PcD

O novo Nissan Kicks Sense está no mercado e promete chamar a atenção, especialmente em agosto, quando a marca oferece uma venda direta cheia de vantagens. Se você está em busca de um SUV que combine estilo e eficiência, vale a pena dar uma olhada nas novidades.

A versão de entrada, o Sense 1.0 Turbo automático, tem um preço sugerido de R$ 164.990,00. E, para quem tem deficiência, uma boa notícia: com isenção de impostos, esse valor cai para R$ 144.390,00! É um desconto considerável que ajuda a tornar o carro mais acessível.

Ao todo, os descontos podem chegar a R$ 20.600,00, algo a se considerar se você estiver planejando a compra. Vale lembrar que esses preços são para a pintura sólida; se você preferir uma cor metálica ou perolizada, é necessário adicionar R$ 2.150,00 ao valor final.

Mas não é só no preço que o Kicks se destaca. A nova geração, chamada Kicks 2026, foi construída sobre a moderna plataforma CMF-B HS. O resultado? Um SUV mais moderno, oferecendo mais conforto e segurança a bordo. O espaço interno cresceu, assim como o porta-malas, que agora acomoda 470 litros! Isso é ótimo para quem adora uma viagem de carro com a família.

Outro ponto alta é o motor. O Kicks vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta, capaz de entregar até 125 cavalos de potência. Quando abastecido com etanol, vem com um torque de 20,4 kgfm, o que garante que você não vai faltar aquela força na hora de ultrapassar ou encarar subidas. A transmissão é automática de dupla embreagem, bem práticas!

Esse SUV ficou maior em todas as dimensões, chegando bem perto dos modelos médios. Ele agora mede 4,37 metros de comprimento e tem uma distância entre eixos de 2,66 metros. Na prática, isso significa mais conforto para os passageiros e mais espaço para as bagagens. Ah, e os faróis e lanternas em LED dão um charme a mais na hora de dirigir pela cidade à noite.

No interior, o Kicks Sense vem com ar-condicionado digital, uma central multimídia com tela de 12,3 polegadas e rodas de liga leve de 17 polegadas. Todo esse equipamento eleva o nível de sofisticação, mesmo na versão mais básica. Já imaginou ligar o carro com a chave presencial? É prático e moderno!

Embora o acabamento interno traga uma pegada mais simples, com bastante plástico preto, a segurança não fica de lado. O Kicks vem com seis airbags, controle de tração e estabilidade, e até controle de velocidade adaptativo. Isso é um baita alívio se você já pegou um trânsito pesado, não é mesmo?

Em resumo, o novo Kicks Sense 2026 não só traz um design atraente, mas também uma série de melhorias práticas que fazem a diferença no dia a dia. Se você está na busca de um SUV que una conforto, tecnologia e um bom custo-benefício, essa pode ser a sua chance!