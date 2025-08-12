As motos mais vendidas até agosto de 2025 segundo a Fipe

O mês de agosto começou a todo vapor no mercado de motos e, como já era esperado, a Honda CG 160 continua sendo a rainha das vendas. O modelo, famoso pela sua versatilidade, fechou o mês com impressionantes 12.877 unidades vendidas. E, se você acha que isso foi só uma fase, engana-se! No acumulado de 2025, ela já conta com 280.850 motos emplacadas. Ganha de lavada, não dá nem pra discutir!

Logo atrás, quem brilha é a Honda Biz, que também não ficou para trás, registrando 5.672 vendas em agosto. Acumulando 158.660 unidades esse ano, a Biz é a queridinha de muitos, perfeita para quem enfrenta o trânsito do dia a dia. Em seguida, temos a Honda NXR 160 Bros, que vendeu 5.081 unidades, apenas 13 a mais que a também popular Honda Pop 110i, que chegou a 5.068.

Novidades chegando!

E as novidades não param! A linha 2026 da Bros começa a chegar nas concessionárias na segunda quinzena de agosto. Uma das grandes mudanças é a nova cor azul para a versão CBS, que antes só estava disponível em vermelho. Isso sem contar que a versão ABS continuará nas cores cinza e vermelho. Os preços sugeridos são de R$ 21.320 para a CBS e R$ 22.260 para a ABS, fora o frete. Agora é torcer pra não pegar trânsito quando for conferir!

Em quinto lugar no ranking, a Mottu Sport 110i se sobressaiu com 3.198 unidades vendidas, uma alta de 14% em relação a julho. Olhando pra lista, não dá pra esquecer da Yamaha YBR 150, que vendeu 2.605 motos. A Honda CB 300F e a Yamaha Fazer 250 também entraram no jogo, com 1.855 e 1.373 unidades vendidas, respectivamente.

Se a gente der uma espiada no ranking das mais vendidas, encontramos a Honda PCX 160 na nona posição, com 1.346 unidades. E pra fechar nosso top 10, temos a Shineray XY 125, registrando 1.314 motos.

De acordo com a Fenabrave, de janeiro a julho, a Honda lidera com 824.011 motos vendidas no Brasil. A Yamaha aparece em segundo lugar com 173.939 unidades, enquanto a Shineray vai em busca do seu espaço com 70.536 veículos emplacados. Impressionante, né?

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|———————–|——–|

| 1º | Honda CG 160 | 12.877 |

| 2º | Honda Biz | 6.686 |

| 3º | Honda NXR 160 Bros | 5.081 |

| 4º | Honda Pop 110i | 5.068 |

| 5º | Mottu Sport 110i | 3.198 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 2.605 |

| 7º | Honda CB 300F | 1.855 |

| 8º | Yamaha Fazer 250 | 1.373 |

| 9º | Honda PCX 160 | 1.346 |

| 10º | Shineray XY 125 | 1.314 |

Esse é o ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025, uma verdadeira maratona de concorrência no asfalto brasileiro. Vale a pena ficar de olho, sejam as novidades ou os modelos que continuam a reinar!