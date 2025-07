Toyota Hilux Power Pack MT com desconto de R$ 50 mil para CNPJ

A Toyota Hilux Power Pack, com câmbio manual, está com uma oferta imperdível para empresas e produtores rurais. Se você se encaixa nos requisitos e tem direito à isenção de impostos, essa é uma grande oportunidade. Essa picape é conhecida por sua robustez e, acredite, carrega mais de uma tonelada nessa caçamba. Mas atenção: após a compra, você só pode revender o carro depois de um ano.

As concessionárias da Toyota estão à disposição para dar aquela força na hora de organizar a documentação. Informe-se sobre os prazos para faturamento e as opções de financiamento, que são bem flexíveis, tanto para CNPJ quanto para produtores com inscrição estadual ativa.

E falando de números, a versão STD Power Pack CD 2.8 4×4 MT tem um preço na tabela de R$ 278.790,00. Mas, através das vendas diretas, o valor cai para R$ 228.697,80. Isso significa uma diferença de nada menos que R$ 50.092,20! É um descontão que vale muito a pena. Claro, fique atento, porque os preços podem variar dependendo da sua região.

Além disso, a Toyota Hilux segue firme como líder entre as picapes médias mais vendidas do Brasil. Em junho de 2025, foram nada menos que 4.576 unidades emplacadas. Na sequência, a Ford Ranger ficou com 2.961 unidades e a Chevrolet S10 com 2.612. É, a Hilux está com tudo!

O motor 2.8 turbodiesel presente em todas as versões da Hilux entrega 204 cv de potência e um torque impressionante de 50,9 kgfm. E o câmbio automático de seis marchas garante uma dirigibilidade suave. Esse motor teve ajustes recentes para atender às novas normas do Proconve L8, então você pode ficar tranquilo que tá tudo em dia com a legislação.

E não para por aí. A Hilux Power Pack MT vem cheia de recursos interessantes para deixar sua experiência ao volante ainda melhor. São 7 airbags, assistente para reboque, partida em rampas, alarme perimétrico e muito mais. Quem já pegou uma estrada com essa picape sabe como esses recursos são uma mão na roda. Os bancos têm revestimento sintético, enquanto o console central conta com porta-copos e espaço para objetos.

A central multimídia de 9 polegadas não deixa a desejar, permitindo espelhamento sem fio com Android Auto e Apple CarPlay – perfeito para quem ama se conectar enquanto dirige. E quem já ficou rodando com faróis acesos sabe que o acendimento automático e as luzes diurnas são bem-vindos no dia a dia.

Os detalhes a bordo, como os comandos de áudio no volante, fazem a diferença para quem dirige muito. Com certeza, é uma picape que não decepciona.

Para fechar, se você está de olho no modelo Power Pack MT, aqui estão os preços:

Tabela de Preços da Toyota Hilux Power Pack MT para CNPJ