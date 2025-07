Jeep Renegade Longitude com desconto de R$ 23.002 para PcD

O Jeep Renegade Longitude está aproveitando o mês de julho para oferecer condições especiais para o público com deficiência (PcD) por meio de uma ação promocional de vendas diretas. Isso significa que quem se encaixa nesse perfil pode garantir isenção total do IPI, além de um bônus na hora da compra. Um ótimo incentivo, não é mesmo? E, para os que amam espaço, o porta-malas desse SUV tem 385 litros, perfeito para levar tudo que você precisa em uma viagem.

Um detalhe importante é que, apesar do Renegade ser um carro com bastante equipamento, o valor ultrapassa os R$ 120 mil, então a isenção do ICMS não se aplica. Para entender melhor todos os benefícios fiscais, é sempre bom dar uma olhada no site da Receita Federal e na Secretaria da Fazenda do seu estado.

Nas concessionárias Jeep, quem estiver interessado pode se informar direitinho sobre a categoria PcD. Isso inclui a lista de documentos necessários, prazos para aprovação e até as opções de financiamento. É sempre bom estar bem informado antes de partir para a compra do seu próximo carro.

Agora, falando dos motores, as versões do Renegade 2026 chegam com o motor T270 1.3 turbo flex, que entrega até 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. Para quem prefere tração dianteira, o câmbio é automático de 6 marchas; já para as versões 4×4, a emoção vem com um câmbio automático de 9 velocidades. Isso é muito legal para quem curte pegar uma estrada e se sentir seguro em qualquer terreno.

E o que vem de série no Jeep Renegade Longitude? Uma lista bem bacana! O carro vem com ar-condicionado digital dual zone, bancos em couro e um sistema de infotainment que inclui uma central multimídia com tela de 8,4 polegadas. A integração com Apple CarPlay e Android Auto, com espelhamento sem fio, facilita muito o dia a dia. Além disso, tem controle de estabilidade, câmera de ré e até um detector de fadiga do motorista. Afinal, segurança é tudo!

Outra vantagem são os faróis Full LED, iluminando muito bem nas noites escuras. E vamos falar da comodidade? O Renegade tem freio de estacionamento eletrônico e freios a disco em todas as rodas, oferecendo maior segurança e estabilidade. Sem contar o arrojado painel digital de 7″ que te permite personalizar informações enquanto dirige.

Para quem adora praticidade, o Renegade vem com estepe para emergências e uma série de recursos como monitoramento da pressão dos pneus, sistema Start&Stop que economiza combustível e a função econômica de desligamento automático do motor. No dia a dia, isso pode fazer uma diferença significativa no consumo, especialmente em paradas longas.

E para a galera que ama música enquanto está atrás do volante, o sistema de som com 6 alto-falantes e conexões USB e Bluetooth garante que você aproveite suas playlists favoritas com qualidade.

Falando em preços, é bom ficar por dentro das condições! O Renegade Longitude T270 4×2, que tem preço de tabela de R$ 159.990, sai por R$ 136.987,76 para o público PcD após o desconto de R$ 23.002,24. Um bom negócio para quem está na busca de um SUV moderno e equipado.

Assim, com todos esses recursos e condições vantajosas, o Jeep Renegade Longitude se destaca como uma ótima escolha para quem busca conforto, segurança e estilo. Mesmo que o dia a dia nas ruas tenha suas dificuldades, um carro como esse pode tornar suas aventuras muito mais agradáveis.