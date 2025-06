Toyota Hilux 2026 é revelada em vazamentos na Ásia

Flagrada em testes recentemente, a tão aguardada Toyota Hilux 2026 pode estar mais próxima do que pensamos. De acordo com o site @cars_secrets, que teve acesso a informações privilegiadas na Tailândia, as imagens que circulam por aí já revelam o visual final da picape, apelidada de “Travo” por lá.

Nos últimos anos, a Toyota decidiu concentrar o desenvolvimento das suas picapes médias na Ásia, onde o mercado é bem forte. E, se você comparar com as versões anteriores, a nova Hilux não deve ser uma geração completamente nova, mas sim uma reestilização mais profunda. As mudanças mais notáveis vão acontecer na parte dianteira, no interior e na caçamba, mas o chassi atual, que já está em uso desde 2015, continuará presente. É algo bem parecido com o que a Chevrolet fez com a S10.

### Visual e Interior

O interior da nova Hilux promete trazer novidades, se aproximando do que encontramos no SUV Land Cruiser Prado. Estamos falando de uma tela multimídia enorme, localizada bem no centro do cockpit. Ah, e é bom ficar de olho: ela vai contar com um painel de instrumentos totalmente digital e personalizável, algo que muitos motoristas vão adorar.

Na parte externa, a picape vai vir com uma grade dianteira mais imponente, conectada aos faróis afilados. Eles mantêm um desenho que não é dividido, o que pode agradar quem gosta de um visual mais clean. As laterais também vão ganhar rodas novas e molduras retangulares, semelhantes à versão SRX Plus. Já a traseira vai sofrer apenas algumas mudanças sutis, como lanternas em LED novas, um design atualizado para a tampa da caçamba e um novo para-choque.

### Motorização

Falando em motor, a Hilux 2026 vai continuar com a opção de motor 2.8 turbodiesel, especialmente para o mercado asiático. Mas agora vem com um sistema híbrido-leve de 48 volts. O que isso significa na prática? Um leve aumento na economia de combustível e uma redução nas emissões, mantendo a performance que a galera espera desse tipo de veículo.

Esse sistema híbrido não vai servir para tracionar as rodas, como no Corolla, mas vai ajudar em momentos em que o motor a combustão precisa de um reforço, como na hora de arrancar ou em baixa velocidade. Afinal, quem já ficou preso em um engarrafamento sabe a dificuldade que é sair do lugar com um carro pesado.

### Lançamento

O lançamento da Hilux Travo está agendado para o segundo semestre de 2025 na Ásia, enquanto em outras partes do mundo (incluindo o Brasil), devemos esperar para vê-la entre 2026 e 2027. E uma boa notícia: a produção será feita na Argentina, o que pode facilitar a chegada por aqui.

Enquanto isso, vamos acompanhando as novidades e sonhando com as melhoras que essa nova versão pode trazer!