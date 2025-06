Leilão do Detran-MS tem mais de 120 veículos por R$ 4 mil

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) anunciou um novo leilão que inclui 127 veículos prontos para circular, além de veículos sucateados que podem ser reaproveitados. Este leilão apresenta um total de 94 motocicletas e 33 automóveis.

Um dos destaques do leilão é um Chevrolet Spin 1.8L AT LT ADV, do ano 2014/2015, que tem um lance inicial de R$ 10.108. Na categoria de motocicletas, uma Yamaha XTZ150 Crosser Z, ano 2021/2022, está com lance inicial estipulado em R$ 4.094.

### Leilão de Sucatas

O evento também contará com a venda de veículos classificados como sucata, que foram apreendidos e estão nos pátios do Detran-MS. São oferecidos 52 lotes de sucatas aproveitáveis, que incluiriam 102 motocicletas e 54 automóveis. Além disso, há um lote único que contém aproximadamente 7.866 kg de material ferroso, considerado sucata inservível.

Os detalhes completos sobre os lotes e veículos disponíveis estão acessíveis no site do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado, datado da última terça-feira (17), nas páginas 153 a 174. O leilão será realizado exclusivamente de forma online, com término previsto para o dia 3 de julho.

### Visitação

Pessoas interessadas em verificar os veículos e lotes pessoalmente podem visitar o pátio da PMAX, situado na Rua Gigante Adamastor, nº 16, no Bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande. O horário de visitação é das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Para mais informações sobre os veículos e sucatas, o público pode acessar o site do leiloeiro.