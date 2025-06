O rio Tocantins e seu papel no agronegócio do Cerrado

O Cerrado, que já foi visto como um “vazio econômico”, hoje se destaca como um importante corredor energético e agrícola do Brasil. No coração dessa savana, o rio Tocantins se destaca com suas águas abundantes, mudando a história da região. Com 2.416 km de extensão, o Tocantins nasce na junção dos rios das Almas e Maranhão, entre Goiás, e flui por diversos estados, levando água e energia para milhões de pessoas.

Rio Tocantins: uma bacia brasileira estratégica

O Tocantins é o segundo maior rio de curso totalmente nacional, perdendo apenas para o São Francisco. Juntamente com o rio Araguaia, forma a Bacia Hidrográfica Tocantins-Araguaia, que é a maior inteiramente situada no Brasil. Essa bacia é responsável por abastecer mais de 8 milhões de brasileiros e irrigar extensas lavouras, fazendo do Cerrado um grande polo produtivo.

Usinas no rio Tocantins: energia limpa para o campo

Esse rio abriga um dos complexos hidrelétricos mais importantes do país, com uma capacidade de geração que chega a cerca de 11.500 MW. Só para se ter uma ideia, destacam-se algumas usinas:

Usina de Tucuruí (PA) – a segunda maior do país, gerando em torno de 8.000 MW.

– a segunda maior do país, gerando em torno de 8.000 MW. Usina de Lajeado (TO) – com 902 MW, atende uma boa parte do estado.

– com 902 MW, atende uma boa parte do estado. Usina de Estreito (MA/TO) – capaz de produzir mais de 1.000 MW.

Essas usinas, junto com outras como Serra da Mesa e Peixe-Angical, são fundamentais para fornecer energia limpa e estável. Essa eletricidade é vital para sistemas de irrigação e agroindústrias, além de apoiar as crescentes áreas urbanas da região.

Agronegócio no Cerrado: produtividade e inovação

Hoje, o Cerrado é um dos maiores celeiros agrícolas do mundo, com o rio Tocantins desempenhando um papel crucial nessa transformação. A combinação de água em abundância e energia confiável possibilita o uso de técnicas avançadas de irrigação, como pivôs centrais e fertirrigação.

Cidades como Pedro Afonso, Formoso do Araguaia e Balsas se destacam na produção de soja, milho e frutas tropicais, contribuindo para uma economia vibrante. O investimento em tecnologia e infraestrutura hídrica é fundamental para essa produtividade.

Infraestrutura e logística integrada

Além do papel na irrigação e na produção de energia, o Tocantins tem um grande potencial logístico. A Hidrovia Tocantins-Araguaia, que está sendo ampliada, deve facilitar a exportação de produtos agrícolas por meio dos portos na Amazônia.

Além disso, a integração com rodovias, como a BR-153, e ferrovias, como a Norte-Sul, melhora ainda mais a eficiência do transporte. Essa combinação de modos de transporte transforma a região em um eixo estratégico para o escoamento de grãos e outros produtos.

Sustentabilidade: cuidando do rio Tocantins

Apesar de todos os benefícios, o rio Tocantins enfrenta desafios, como desmatamento e uso excessivo da água. Para lidar com esses problemas, ações estão sendo implementadas, como o monitoramento da qualidade da água e a recuperação de áreas de preservação.

Essas iniciativas são essenciais para garantir que o rio continue desempenhando seu papel importante no agronegócio, na geração de energia e na segurança hídrica de milhões de brasileiros.