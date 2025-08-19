Notícias

Apple anuncia lançamento de novos produtos até 2026

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Apple confirma novos produtos até 2026
Apple confirma novos produtos até 2026

Recentemente, surgiram informações sobre o que podemos esperar da Apple nos próximos anos. Um vazamento interessante revelou que a empresa pode lançar vários produtos até 2026, embora não tenha feito anúncios oficiais até agora.

Esses produtos incluem o HomePod, o Vision Pro, o Studio Display, o Apple Watch, o iPad e a Apple TV. Além dessas novidades, é provável que a Apple também faça atualizações em hardware e processadores, o que deve resultar em um desempenho ainda melhor para seus dispositivos.

Especificações dos Novos Produtos

Pelo que foi indicado, os novos produtos da Apple virão equipados com chips de última geração e recursos de inteligência artificial. Por exemplo, o Vision Pro deve apresentar o chip M5, mantendo seu design atual, mas prometendo maior conforto para os usuários. Já o iPad mini terá o chip A19 Pro, o mesmo que equipará o iPhone 17 Pro.

Focando no iPad convencional, ele deve ser lançado em 2026 e virá com o chip A18, que também será utilizado no iPhone 16. A Apple TV, por sua vez, contará com o processador do iPhone 15 Pro, ressaltando a busca da Apple por melhor desempenho em seus dispositivos. Além disso, os chips também serão utilizados para conexões Bluetooth e Wi-Fi.

No caso do HomePod mini, o novo modelo deve incluir o chip S11, já presente no Apple Watch Series 9 e 10, o que deve proporcionar maior agilidade em sua performance. É possível que ele seja oferecido em várias cores, trazendo mais opções para os consumidores.

O Studio Display 2 deve ser lançado em 2026 e prometem uma tela com tecnologia mini-LED, que melhora a visualização com cores mais vibrantes. Quanto aos relógios, a Apple vai lançar o Series 11, o Ultra 3 e o SE 3, todos equipados com o S11 SiP, que contribuirá para um melhor desempenho desses dispositivos.

Até agora, a Apple não fez comentários oficiais sobre esses lançamentos. No entanto, os fãs da marca já estão ansiosos pelas inovações que a empresa trará. É sempre emocionante ver como a Apple, uma das grandes referências em tecnologia, continua a surpreender com seus lançamentos.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

São Paulo altera regras de emplacamento: o que você precisa saber

São Paulo muda regras de emplacamento: o que saber

12 minutos atrás
Estudo revela como o sangue pode retardar o envelhecimento

Estudo aponta que sangue pode ajudar a retardar o envelhecimento

42 minutos atrás
tecnologia secreta de um país pode definir próxima guerra

tecnologia de um país pode influenciar a próxima guerra

2 horas atrás
aranhas perigosas usam vômito para atacar

Aranhas perigosas atacam usando vômito como estratégia

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo