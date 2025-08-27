Toyota Hiace inicia pré-lançamento nas concessionárias

A Toyota está prestes a fazer sua estreia no emocionante mundo das vans aqui no Brasil com a chegada da Hiace. A partir do dia 30 de agosto, você vai poder ver esse modelo incrível nas concessionárias, e a marca promete que ele será destaque em eventos de pré-lançamento. É uma ótima chance para quem está curioso e quer conferir a novidade de perto.

Essa estreia marca a entrada da Toyota em um segmento bem disputado, cheio de concorrentes de peso como a Renault Master, a Mercedes Sprinter e a Fiat Ducato. A estratégia da marca é simples: oferecer um veículo robusto, recheado de tecnologia e a um preço competitivo para conquistar seu lugar ao sol. Afinal, quem não quer um carro que une resistência e conforto?

Produzida na Argentina, mas com componentes importados do Japão, a Hiace traz com ela o DNA de confiabilidade que nós já conhecemos da Hilux e do SW4. Essa pegada garante que estamos diante de um carro que não só entrega desempenho sólido, mas também uma mecânica que dá confiança no dia a dia.

O lançamento começa com a versão Commuter DX, que pode transportar até 14 pessoas e vem equipada com um motor 2.8 turbodiesel. Ah, e para quem curte um câmbio mais ágil, ele tem câmbio automático de seis marchas e um pacote de segurança completíssimo. Depois dessa versão, também teremos o furgão H2L2, que é voltado para a logística e promete ainda mais capacidade.

Com a produção na região e os benefícios tributários do Mercosul, a Toyota consegue oferecer preços mais acessíveis. O foco, claro, são empresas de turismo, transporte executivo e operações de entrega urbana. Quem já encarou um trânsito pesado sabe como um carro bem pensado pode fazer toda a diferença.

Mas não é só isso! A Hiace também vem com uma central multimídia moderna, cheia de soluções práticas para facilitar a vida na estrada, além de sistemas de segurança incríveis. Isso reforça o posicionamento da marca no segmento premium, que sempre busca inovação e qualidade.

Se a aceitação do modelo for positiva, a Toyota pode até considerar trazer novas versões ao Brasil, o que vai ser ótimo para nós, que amamos opções quando o assunto é carro.

Falando em tamanho, a Hiace impressiona com suas dimensões: são 5,91 metros de comprimento, 1,95 m de largura e 2,28 m de altura. E não se esqueça do entre-eixos, que é de 3,86 m. Essa belezura suporta até 3.810 kg de peso bruto total e conta com um tanque de 70 litros.

A apresentação oficial vai rolar no próximo sábado, 30 de agosto, a partir das 10h, em parceria com a Toyota Newland. A expectativa é enorme, e se você é fã de veículos utilitários, fique ligado!