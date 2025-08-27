Cidade brasileira atrai turistas de todo o mundo

Urubici, situada na Serra Catarinense, recebeu uma notícia incrível: foi escolhida como um dos 10 destinos mais acolhedores do mundo em 2025 pelo Traveller Review Awards da Booking.com. Isso não é pouca coisa! O reconhecimento vem de mais de 360 milhões de avaliações de viajantes na plataforma. E sabe o que é mais legal? Urubici é o único representante brasileiro nessa lista, elevando a imagem do Brasil no cenário internacional de turismo!

Mas o que faz Urubici brilhar tanto? Esse cantinho especial é conhecido por sua atmosfera serrana e por paisagens de tirar o fôlego, oferecendo uma alternativa charmosa aos destinos tropicais mais tradicionais do Brasil. A apenas 155 km de Florianópolis, a cidade é um verdadeiro refúgio para quem busca paz e natureza. Com mais de 80 cachoeiras e cânions impressionantes, o local encanta os amantes da natureza e do turismo de aventura.

Os prestadores de serviços por lá são super dedicados, criando um ambiente acolhedor no meio da natureza. Há várias atividades ao ar livre para quem procura emoção ou apenas um momento tranquilo para relaxar.

Atividades imperdíveis

Dentre os pontos turísticos mais famosos, o Morro da Igreja é uma parada obrigatória. De lá, você tem uma vista linda da Pedra Furada, uma formação rochosa que é um espetáculo à parte. Para quem gosta de explorar, as trilhas do Cânion Espraiado oferecem desafios empolgantes. E não dá para perder as incríveis Cachoeira Véu de Noiva e Cascata do Avencal. Se a ideia é um passeio mais tranquilo, o Vale do Rio Canoas é perfeito para caminhadas relaxantes.

Turismo de aventura

Para os aventureiros, Urubici é um prato cheio! A cidade é famosa para quem curte trekking e mountain bike. As trilhas são desafiadoras e a região montanhosa só torna a experiência ainda mais emocionante. E o melhor: a infraestrutura da cidade está se desenvolvendo para receber bem os turistas, sempre cuidando para preservar a beleza natural do lugar.

A hospitalidade de Urubici

O reconhecimento de Urubici não é só uma conquista local, mas um reflexo da calorosa hospitalidade que o Brasil tem a oferecer. A cidade, assim como outras de Santa Catarina, ajuda a solidificar a fama do Brasil como um destino acolhedor, repleto de experiências autênticas para todos que visitam. Esse prêmio também destaca o potencial de outros locais turísticos brasileiros que podem seguir os passos de Urubici e mostrar o que temos de melhor para o mundo.