Suplementos de duas marcas são removidos do mercado por riscos à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tomou uma decisão rápida e importante: a proibição da venda de certos suplementos alimentares. Essa informação foi divulgada no Diário Oficial da União na última segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025. As marcas afetadas são a Nutrivitalle e a Gold Labs, que não poderão mais ser comercializadas.

Além da proibição de venda, a Anvisa também determinou que a distribuição, formulação, importação e qualquer tipo de promoção desses produtos devem ser encerradas imediatamente.

O que motivou essa ação

Essa medida foi baseada na resolução 3.250, assinada na sexta-feira, dia 22 de agosto, por Marcus Aurélio Miranda de Araújo, que é o gerente de inspeção e fiscalização da Anvisa. Ele também solicitou a apreensão dos produtos das marcas citadas.

O caso da Gold Labs é preocupante, pois não há informações sobre o fabricante dos suplementos. Além disso, foram identificadas propagandas que afirmavam que esses produtos poderiam ter efeitos terapêuticos. Porém, os compostos utilizados não são autorizados para uso e podem trazer riscos à saúde, com possíveis efeitos colaterais.

Quanto à Nutrivitalle, a situação é semelhante. A empresa não está regularizada e não possui o devido registro sanitário. A planta que utilizam não é reconhecida, o que significa que não têm licença apropriada. Até o momento, a CNN não recebeu resposta de nenhuma das marcas a respeito da situação.

A Nutrivitalle, em nota, comentou que “substituiu seu fornecedor” e que tanto os departamentos administrativo quanto jurídico estão trabalhando em conjunto com as Autoridades Sanitárias. Eles também ressaltaram a importância de que as pessoas busquem mais informações sobre suplementos alimentares, que são regulamentados pela Anvisa.

O trabalho da Anvisa é garantir a saúde da população brasileira, e eles continuam empenhados em oferecer a melhor proteção e segurança. É sempre bom se informar através de canais oficiais, para ter certeza de que a saúde está em boas mãos. Afinal, cada um também deve fazer sua parte em relação ao bem-estar!