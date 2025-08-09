Fiat Toro 2026 disponível para CNPJ com desconto de até R$ 37 mil

A Fiat Toro 2026 chegou com tudo ao Brasil, trazendo novidades que vão fazer os apaixonados por picapes vibrarem. Com um visual repaginado e uma lista de itens de série mais recheada, a Toro já está disponível para venda direta, especialmente para empresas e produtores rurais. Nem precisa mencionar que essa é uma ótima notícia para quem já estava de olho na picape, né?

Falando em preços, a versão Endurance T270 Flex AT6 parte de R$ 159.490, mas se você é CNPJ, prepara-se: vai pagar apenas R$ 139.553. Um baita descontão de quase R$ 20 mil! Não dá pra ignorar a Freedom T270 Flex AT6, que de R$ 169.490 cai para R$ 149.998 para pessoas jurídicas. É um alívio, principalmente se você tem planos de rodar com a picape cheia de equipamentos.

Vamos dar uma olhada nas outras versões? A Volcano T270 Flex AT6 custa R$ 186.490, sendo R$ 165.043 para empresas, um desconto de R$ 21.447. E se você está mesmo disposto a levar a versão Ultra Turbo 270 Flex AT6 para casa, saiba que ela vale R$ 196.490, mas pode sair por R$ 173.893 no mesmo formato. Isso é uma economia considerável.

Nada como uma boa liderança, né? A Fiat Toro foi a campeã de vendas de picapes intermediárias no primeiro semestre do ano, com 23.332 unidades emplacadas. Na sequência, a Ram Rampage e a Chevrolet Montana tentaram acompanhar, mas ficaram longe.

Agora, sob o capô da Toro, nada mudou radicalmente. Ainda temos o motor 1.3 turbo flex, que entrega 176 cv e é acoplado a um câmbio automático de seis marchas. Para quem prefere um pouco mais de força, o motor 2.2 turbo diesel oferece 200 cv e torque de 45,9 kgfm, sempre com câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Infelizmente, não tem sistema híbrido leve de 48V nessa atualização, mas já dá pra sentir a força da Toro na estrada.

Falando em consumo, é incrível como essa picape se sai bem. Com etanol, a média é de 7,2 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada. Agora, se você optar pela gasolina, melhor ainda: passa para 10,4 km/l na cidade e 12,8 km/l na rodovia. E com o motor diesel, os números são ainda mais impressionantes: cerca de 10,2 km/l na cidade e até 13 km/l na estrada.

Na parte de equipamentos, a Fiat caprichou. Todas as versões agora têm faróis e lanternas em LED, controle de tração com bloqueio eletrônico, piloto automático e seis airbags. Começando pela versão Freedom, você já ganha uma câmera de ré, ar digital de duas zonas, barras de teto e volante de couro. Nas mais chiques ainda temos bancos com ajuste elétrico, carregador por indução e até assistentes de permanência em faixa.

Agora que você sabe tudo isso, dá uma olhadinha na tabela abaixo e veja como ficarão os preços gerais e os descontos para CNPJ:

Configuração Preço Geral Preço para CNPJ e PR Desconto Endurance T270 Flex AT6 R$ 159.490,00 R$ 139.553,00 R$ 19.937,00 Freedom T270 Flex AT6 R$ 169.490,00 R$ 149.998,00 R$ 19.492,00 Volcano T270 Flex AT6 R$ 186.490,00 R$ 165.043,00 R$ 21.447,00 Ultra Turbo 270 Flex AT6 R$ 196.490,00 R$ 173.893,00 R$ 22.597,00 Volcano TD AT9 4×4 R$ 210.490,00 R$ 176.811,00 R$ 33.679,00 Ranch TD AT9 4×4 R$ 228.490,00 R$ 190.789,00 R$ 37.701,00

Pode preparar a máquina e a lista de gadgets, porque a Fiat Toro 2026 promete ser uma verdadeira aliada nas suas aventuras.