Ative agora no seu celular com este guia simples

Os brasileiros estão animados com a possibilidade da chegada da internet via satélite Starlink, desenvolvida pela SpaceX, para os celulares. Porém, a realidade é que esse serviço ainda não está disponível no Brasil.

Conforme informações da Anatel, a Starlink não tem autorização para operar sua tecnologia direct-to-device por aqui. Essa aprovação é fundamental, já que a operação precisa de licenças específicas para funcionar corretamente.

Atualmente, a parceria da Starlink com a T-Mobile é uma realidade apenas nos Estados Unidos. Por lá, o serviço oferece conexão via satélite diretamente para celulares premium, sem custos extras. Porém, não há confirmação de que algo parecido será implementado no Brasil.

Como funciona a internet via satélite?

A tecnologia de internet via satélite da Starlink utiliza satélites que ficam em baixa órbita para transmitir sinais diretamente para dispositivos móveis. Essa abordagem elimina a necessidade de torres terrestres tradicionais, que muitas vezes podem ser um verdadeiro desafio em áreas menos acessíveis.

Nos Estados Unidos, a T-Mobile permite funções como envio de mensagens de texto, localização e acesso a serviços de emergência. Infelizmente, ainda não temos uma data ou qualquer previsão de que essa estrutura chegue ao Brasil.

É importante notar que, por lá, a lista de dispositivos compatíveis inclui grandes marcas como Samsung, Apple, Motorola e Google. Todos esses modelos devem estar atualizados com as versões mais recentes dos sistemas operacionais para garantir a conexão emergencial via satélite.

Expectativas e impedimentos no Brasil

Apesar da grande expectativa de que essa tecnologia poderia mudar a forma como nos conectamos, no Brasil, tudo ainda depende das aprovações regulatórias da Anatel. As operadoras que têm interesse em oferecer esse tipo de conexão precisam passar por um sandbox regulatório, que ainda não foi solicitado por nenhuma empresa.

Outra questão é que não existe uma parceria formalizada entre a Starlink e as operadoras locais para trazer essa tecnologia ao Brasil. Essa colaboração é um passo essencial; sem ela, a autorização não pode ser concedida.

Futuras expansões e planejamento

A Starlink planeja expandir suas funcionalidades no futuro, incluindo chamadas de voz e acesso completo à internet. Porém, por enquanto, essas melhorias estão previstas apenas para outros países, onde as licenças e regulamentações já estão atendidas.

Enquanto isso, a tecnologia promete revolucionar a conectividade móvel, mas ainda estamos em um momento de expectativa no Brasil. A transformação que muitos esperam nas telecomunicações com a internet via satélite da Starlink pode levar algum tempo para se concretizar por aqui.