Toyota Gazoo Racing anuncia nova geração do Celica

Após muitas conversas e especulações, a Toyota Gazoo Racing confirmou que está trazendo de volta o famoso Celica. O novo modelo, chamado de “GR Celica”, promete ser uma verdadeira máquina focada em desempenho e vai fazer os corações dos fãs de carros acelerarem com nostalgia.

O lançamento oficial deve acontecer no Tokyo Auto Salon de 2027. Para quem não sabe, o Celica teve sete gerações entre 1970 e 2006, conquistando uma legião de apaixonados pelo caminho. Agora, essa lenda renasce!

Expectativas e Tecnologias do GR Celica

Uma das novidades mais empolgantes é que o GR Celica deve vir com o sistema de tração integral GR-Four. Essa tecnologia já está presente nos potentes GR Yaris e GR Corolla, então podemos esperar um comportamento na pista que vai deixar muitos sorrisos ao volante. E pra quem curte fazer as trocas de marcha manualmente, uma transmissão de seis marchas promete dar aquele toque esportivo, mas também terá uma opção automatizada de dupla embreagem com oito velocidades para facilitar a vida no dia a dia.

Agora, vamos falar sobre o coração desse esportivo: o motor. O que se comenta é que ele deve ser um 2.0 turbo de quatro cilindros, o mesmo que já apareceu em outros modelos da Toyota. Com até 406 cv de potência, a expectativa é que, com alguns ajustes e um turbocompressor maior, a cifra chegue a mais de 600 cv — é adrenalina pura!

Possíveis Mudanças no Design

Há rumores de que o Celica pode ter uma estrutura completamente nova, talvez até com um motor central. Isso com certeza vai deixá-lo mais ágil e leve, além de lembrar os tempos de glória do MR2. Imagine a possibilidade de essas duas linhas se cruzarem no futuro!

Embora ainda não existam protótipos circulando, a Toyota já apresentou o GR Celica a alguns concessionários nos EUA. Mas atenção: as imagens que aparecem por aí podem não refletir o visual final do carro. É aquela expectativa de ver um influenciador postando o carro e a galera já começando a especular, sabe? Muitas vezes a realidade é ainda melhor!

O Que Esperar do Novo Celica

Cooper Ericksen, vice-presidente da Toyota na América do Norte, comentou que o projeto do Celica está em estágio bem avançado. A ideia é criar um modelo com sua própria identidade, que não entre na briga com os já conhecidos GR 86 e GR Supra. Isso é ótimo para a diversidade da marca!

E tem mais: o novo GR Celica também pode servir como base para um carro que vai competir no WRC, substituindo o GR Yaris. Isso resgata o legado do Celica nos ralis, onde conquistou vitórias memoráveis entre 1988 e 1995. É emocionante pensar que um carro que já fez história pode voltar a brilhar nas pistas.

Se você é como eu, que adora sentir o ronco do motor e a aceleração ao sair do semáforo, a volta do Celica é uma notícia que faz a gente sonhar com a próxima volta ao volante.