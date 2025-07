Dia do rock: lugares em SP para curtir punk e heavy metal

Na metade da década de 1950, o rock chegou ao Brasil, influenciado pelos estilos norte-americanos de artistas como Elvis Presley e Chuck Berry. Essa nova sonoridade logo ganhou popularidade, especialmente em São Paulo, que se destacou entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970 com a banda Os Mutantes, uma das principais do movimento.

Durante esse período de efervescência cultural, apesar do conservadorismo que se intensificou após o golpe militar de 1964, uma nova geração de jovens começou a questionar as normas estabelecidas e a situação política por meio da música, promovendo uma cena urbana mais engajada. Além de Os Mutantes, artistas como Secos & Molhados, Raul Seixas e Made in Brazil também se destacaram, ampliando o cenário artístico da época.

Nos anos 1970, o acesso à informação e a presença de bandas internacionais como Motörhead, Ramones e The Clash também influenciaram o rock brasileiro. Essa fase trouxe novos pontos de encontro para os jovens em São Paulo, como a estação São Bento, a Vila Carolina e a Galeria do Rock, que se tornaram ícones para a cultura rock na cidade.

Entre as décadas de 1980 e 1990, o Brasil testemunhou o surgimento de diversas bandas de sucesso, como Titãs, Legião Urbana, Os Paralamas do Sucesso, Sepultura e Raimundos. Neste período, algumas das primeiras casas de rock da cidade foram abertas, muitas das quais continuam em funcionamento até hoje.

Nesse domingo, 13 de agosto, se comemora o Dia Mundial do Rock. Para celebrar, listamos algumas das principais casas de shows em São Paulo onde é possível aproveitar a programação rock’n’roll.

Burning House

Inaugurada em janeiro, é um espaço voltado para o circuito underground, apresentando bandas autorais de punk, hardcore e metal. O local conta com um bar que oferece diversos drinques e petiscos. Neste sábado, os shows de metal começam às 19h, com bandas como Institution e Militia.

Endereço: Av. Santa Marina, 247, Água Branca.

Valor do ingresso: R$ 20.

Caveira Negra Rock Bar

Localizado na Água Rasa, este bar é conhecido por shows de covers de bandas como AC/DC e Metallica e também promove karaokê. Neste sábado, a programação inclui shows de bandas autorais e um cardápio com opções de hambúrgueres e drinques.

Endereço: R. Mal. Barbacena, 62, Água Rasa.

Horário: Sábado, das 19h às 4h.

Fenda 315

Este espaço decorado em estilo Londres recebe bandas autorais de diferentes gêneros. Com opções de drinques e um cardápio variado, o local também tem uma loja de roupas vintage. O show deste sábado começa às 18h.

Endereço: R. Dr. Cândido Espinheira, 315, Perdizes.

Valor do ingresso: R$ 17,50.

FFFront

Com uma programação eclética, este espaço oferece shows de rock e metal em um ambiente dividido em dois andares.

Endereço: R. Purpurina, 199, Sumarezinho.

Horário: Quinta a sábado, das 19h às 2h.

Gaz Burning

Próxima à Burning House, esta casa apresenta uma programação variada em um espaço acolhedor. Neste Dia do Rock, haverá discotecagem e shows a partir das 16h.

Endereço: Av. Santa Marina, 213, Água Branca.

Valor do couvert: R$ 15.

Hangar 110

Considerada uma das mais importantes casas de rock da cidade, já recebeu grandes bandas nacionais e internacionais. Este sábado contará com um show de várias bandas de hardcore.

Endereço: R. Rodolfo Miranda, 110, Bom Retiro.

Valor do ingresso: A partir de R$ 60.

Jai Club

Famoso por eventos de rock underground, o espaço em Pinheiros tem shows programados para os próximos meses, além de festas de diversas vertentes musicais.

Endereço: R. Vergueiro, 2.676, Pinheiros.

Valor do ingresso: R$ 55.

La Iglesia

Espaço do guitarrista Jão, do Ratos de Porão, é conhecido por shows de metal e rock alternativo. Neste domingo, a casa receberá bandas de metal em um evento especial.

Endereço: R. João Moura, 515, Pinheiros.

Valor do ingresso: R$ 25.

Madame Underground Club

Com mais de 30 anos de tradição na cena rock, a casa em Bela Vista mistura diferentes gêneros musicais e promove festas temáticas.

Endereço: R. Conselheiro Ramalho, 873, Bela Vista.

Horário: Sexta e sábado, das 22h às 5h.

Manifesto Bar

Depois de 30 anos em outro endereço, o bar se mudou para a Vila Olímpia e agora tem capacidade para mil pessoas. Neste domingo, o local abrirá para shows autorais e transmissão de eventos esportivos.

Endereço: R. Ramos Batista, 207, Vila Olímpia.

Horário: Domingo, das 18h às 0h.

Morrison Rock Bar

Desde 1994, este bar é conhecido por seus shows de rock e covers. No domingo, haverá programação especial em homenagem ao Dia do Rock.

Endereço: R. Fidalga, 531, Pinheiros.

Horário: Sexta a sábado, das 21h às 4h.

Redstar Áudio

Aberto para shows de quinta a domingo, o espaço em Pinheiros também é um bar que oferece petiscos e drinques.

Endereço: R. Teodoro Sampaio, 512, Pinheiros.

Rockambole

Com um ambiente descontraído, o espaço se tornou popular entre a geração Z e promoverá um evento especial com diversas bandas.

Endereço: R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros.

Valor do ingresso: A partir de R$ 30.

Rooftop Galeria

Localizado na Galeria do Rock, este espaço oferece um ambiente agradável para shows, com um cardápio variado. Neste sábado, haverá um show especial em comemoração ao Dia do Rock.

Endereço: Av. São João, 439, República.

Valor do ingresso: R$ 40.

The Metal Bar

Dedicado aos fãs de metal, o bar oferece uma programação focada em metal e suas diversas vertentes, com um cardápio de petiscos e drinques especiais.

Endereço: R. Artur de Azevedo, 637, Pinheiros.

Horário: Terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 4h.

Essas casas de shows representam a rica cena do rock paulista, oferecendo espaço para diferentes estilos e atrações. Na comemoração do Dia Mundial do Rock, essas opções garantem entretenimento para todos os amantes deste gênero musical.