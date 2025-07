Alimentos e bebidas que podem prejudicar sua viagem de avião

Viajar de avião pode ser uma experiência incrível, mas também vem com seus desafios. Um dos principais cuidados que você deve ter é com a alimentação, tanto antes quanto durante o voo. O ambiente da cabine, que tem baixa pressão e umidade, pode afetar o seu corpo de várias maneiras e, para evitar desconfortos, escolher o que comer é fundamental.

Durante o voo, o que você ingere pode influenciar sua experiência. Comer de forma errada pode resultar em desconfortos digestivos, inchaço e até desidratação. Por isso, saber o que evitar pode fazer toda a diferença na sua viagem.

Bebidas para evitar no ar

Quando o assunto são as bebidas, é bom ficar de olho. O café e o chá, que contêm cafeína, podem aumentar a desidratação. A cafeína tem efeito diurético, o que significa que pode fazer você correr para o banheiro com mais frequência. Os refrigerantes e bebidas gaseificadas também não são uma boa pedida, já que o gás se expande com a mudança de pressão, causando um desconforto desnecessário.

E quanto ao álcool? É melhor ser cauteloso. Em altitudes mais elevadas, os efeitos do álcool se tornam mais intensos, o que pode agravar a desidratação e atrapalhar o seu sono. Portanto, prefira sempre uma boa água ou bebidas eletrolíticas, que ajudam muito na hidratação.

Alimentos que aumentam o desconforto

Quando falamos de comida, fique longe dos alimentos gordurosos, como hambúrgueres e frituras. Eles tornam a digestão mais lenta e podem deixar você se sentindo estufado. O ideal é optar por refeições leves, com proteínas magras e vegetais cozidos.

Alguns alimentos, como feijão e brócolis, podem aumentar a produção de gases, o que é algo que você definitivamente quer evitar durante um voo. Afinal, a pressão da cabine já pode deixar a barriga mais sensível.

Impacto dos alimentos ricos em sódio e açúcar

Outra armadilha são os snacks industrializados cheios de sódio. Eles podem intensificar a retenção de líquidos, algo comum durante voos longos por causa da circulação reduzida. Já os doces podem fazer a glicose subir e descer rapidamente, deixando você sem energia. Uma dica boa é levar alguns petiscos saudáveis, como castanhas e frutas secas, que ajudam a manter a energia lá em cima.

Dicas para uma viagem confortável

Para garantir que sua viagem seja leve e agradável, evite alimentos pesados e mantenha-se bem hidratado. Apostar em opções saudáveis, como água e lanches nutritivos, pode fazer toda a diferença. Esses cuidados, mesmo que pareçam pequenos, são essenciais para que você tenha uma viagem tranquila e saudável.