Toyota dá até R$ 14.620 de desconto no Corolla Cross XRE para PcD

O Toyota Corolla Cross XRE está dando um show no mercado, especialmente para o público PcD (pessoas com deficiência), com uma oferta de isenção de impostos que vai até julho. Se você está nessa lista, sabe que pode contar com a isenção total do IPI e um bônus extra de 5% no valor do carro.

A melhor parte? Todo o processo é super prático, feito online pelo Portal SISEN. Para iniciar, só precisa reunir alguns documentos como RG, CPF, comprovante de residência, CNH especial (se você for o motorista), um laudo médico e as cartas de autorização necessárias. Parece simples? É porque é mesmo!

Uma vez com a autorização em mãos, é só ir até uma concessionária Toyota, preencher os formulários e aguardar a análise. Depois da aprovação, o Corolla Cross XRE será entregue, e isso depende da produção da montadora e da sua disponibilidade.

Se você se enquadra no público PcD, vai adorar saber que pode comprar o Corolla Cross 2.0 XRE CVT por R$ 176.570, enquanto o preço normal gira em torno de R$ 191.190. Isso significa uma economia de R$ 14.620. Já pensou na economia que dá para fazer em combustível ou até em acessórios?

A equipe do portal Fipe Carros conversou com a concessionária Terrasol, e é bom lembrar que os preços podem variar de acordo com a região. Portanto, vale a pena conferir as condições na sua cidade.

O Corolla Cross XRE 2026 vem com motor 2.0 aspirado, entregando até 177 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque. Tem câmbio automático CVT Direct Shift, que simula até dez marchas no modo sequencial. Para quem enfrenta trânsito pesado no dia a dia, um câmbio esperto faz toda a diferença.

Esse modelo é uma beleza por dentro também. Vem com ar-condicionado digital automático Dual Zone, acabamento interno prateado e saídas para os passageiros do banco traseiro se refrescarem. E para quem ama tecnologia, tem carregador de celular por indução. Quem nunca ficou sem bateria no trajeto, não é mesmo?

Os detalhes não param por aí! O Corolla Cross XRE também tem um computador de bordo com uma tela TFT de 12,3” cheia de informações úteis, e uma central multimídia que facilita muito a vida do motorista, com tela HD de 10” e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. E, claro, a direção eletroassistida progressiva deixa o volante leve e confortável.

Até agora, em 2025, o Corolla Cross já vendeu 1.708 unidades só até 8 de julho e teve um crescimento de 22,7% comparado a junho! Impressionante, né? Se continuar nesse ritmo, vai se tornar um dos SUVs mais procurados do Brasil.

Se você está pensando em adquirir um carro novo, o Corolla Cross XRE pode ser uma excelente escolha, tanto para o conforto nas estrada quanto para garantir um bom espaço para a família.