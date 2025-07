Toyota dá até R$ 14.620 de desconto no Corolla Cross para PcD

O Toyota Corolla Cross XRE está fazendo sucesso entre o público PcD com uma super promoção durante o mês de julho. Quem adquirir esse modelo especial pode contar com isenção total do IPI e ainda um bônus de 5% sobre o preço. É uma oportunidade e tanto para quem está pensando em trocar de carro ou dar o primeiro passo na compra de um SUV.

Para quem está na corrida pelo Corolla Cross, todo o processo pode ser feito online pelo Portal SISEN. Você só precisa ter na mão alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência e a CNH especial, caso vá dirigir. Além disso, um laudo médico e as cartas de autorização também são imprescindíveis.

Fez todo o levantamento e está com a autorização? Agora é hora de visitar uma concessionária Toyota para dar início à análise. Depois de aprovada, a entrega do Corolla Cross XRE acontecerá conforme a produção e a disponibilidade do modelo.

Falando em valores, quem tem o direito à isenção de impostos pode aproveitar um desconto considerável na versão 2.0 XRE CVT. Enquanto o preço normal para a galera geral é de R$ 191.190, para o público PcD ele sai por R$ 176.570 — uma economia de R$ 14.620 que faz diferença no bolso!

A equipe do portal Fipe Carros checou esses preços com a concessionária Terrasol, mas é bom lembrar que os valores podem variar de acordo com a região onde você mora.

Na parte do motor, a linha 2026 do Corolla Cross XRE vem equipada com o motor 2.0 aspirado de 16 válvulas, que entrega uma potência de até 177 cavalos e torque de 21,4 kgfm. O câmbio automático é do tipo CVT Direct Shift e simula até dez marchas no modo sequencial, o que garante uma condução bem mais suave e eficiente, especialmente em viagens longas.

Agora, quando se fala de conforto e tecnologia, esse SUV não decepciona. Ele conta com ar-condicionado digital automático Dual Zone e saídas de ventilação para os passageiros do banco traseiro. Além disso, tem um carregador de celular por indução, porque quem não ama se livrar dos fios? A coluna de direção tem regulagem manual de altura e profundidade, garantindo que você encontre a posição ideal ao volante.

E não para por aí! O Corolla Cross XRE ainda traz um computador de bordo com tela multifuncional TFT de 12,3” e uma central multimídia Toyota Play 2.0 com tela HD de 10”, que possui espelhamento sem fio tanto para Android Auto quanto para Apple CarPlay. Ah, e quem já pegou um trânsito pesado sabe como é bom ter faróis com acendimento automático e freio de estacionamento eletrônico, que te dá mais praticidade no dia a dia.

Até agora, o Toyota Corolla Cross já vendeu 1.708 unidades em julho de 2025, com um crescimento de 22,7% em comparação a junho. No total, já são 31.798 emplacamentos no ano, mostrando que esse SUV está chegando forte no mercado.

E aí, pronto para aproveitar essa oportunidade do Corolla Cross XRE? Com conforto, praticidade e um preço acessível, ele é uma excelente escolha para quem busca um SUV moderno e funcional!