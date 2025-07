Série ‘Yellowstone’ é adicionada ao catálogo da Netflix

Série "1923" Chega à Netflix Com Duas Temporadas

A série "1923", parte do universo de "Yellowstone", estreou no catálogo da Netflix nesta quarta-feira, 9 de julho. A produção, que já havia conquistado fãs no Paramount+, agora busca atingir um novo público. Com duas temporadas disponíveis, a série promete trazer novas emoções e desafios.

Enredo da Série

"1923" se passa em um cenário histórico marcado por turbulências, como a Grande Depressão e climáticas adversas, refletindo a luta e os conflitos da época. A trama acompanha a nova geração da família Dutton, que agora é liderada por Jacob, interpretado por Harrison Ford, e Cara, vivida por Helen Mirren. Este casal assume o comando do rancho Yellowstone, que foi fundado pelos patriarcas James e Margaret Dutton, personagens da série anterior, "1883".

Elenco e Produção

Além de Ford e Mirren, "1923" conta com um elenco diversificado, incluindo nomes como Brandon Sklenar de "Westworld", Darren Mann de "O Mundo Sombrio de Sabrina", e Michelle Randolph de "A Noite da Bruxa". Outros atores notáveis são James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn, famoso por sua atuação em "Game of Thrones". Todas as produções do universo "Yellowstone" são criadas por Taylor Sheridan, roteirista indicado ao Oscar pelo filme "A Qualquer Custo".

Conclusão

Com sua trama rica em conflitos familiares e desafios históricos, "1923" promete aprofundar o legado da família Dutton e atrair espectadores interessados em dramas intensos e emocionantes. A chegada da série à Netflix oferece uma nova oportunidade para os fãs de acompanhar essa história intrigante.