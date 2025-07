Toyota Corolla GLi Hybrid chega ao Brasil em setembro

A Toyota está prestes a agitar o mercado brasileiro com o lançamento do novo Corolla GLi Hybrid. Essa versão mais acessível do famoso sedã chega às concessionárias em setembro, prometendo ser uma alternativa interessante para quem busca um modelo híbrido. Atualmente, a versão disponível é a Altis Hybrid Premium, considerada um pouco salgada com o preço de R$ 199.990.

Com essa nova abordagem, a marca pretende solidificar sua posição como líder em híbridos no Brasil, mantendo o Corolla no topo da lista dos sedãs médios mais vendidos. Nos primeiros seis meses do ano, foram emplacadas 18.397 unidades, muito à frente de concorrentes como o BYD King e o Nissan Sentra, que venderam apenas 6.256 e 2.515 unidades, respectivamente.

Conjunto Mecânico Eficiente

O Corolla GLi Hybrid vai contar com o mesmo conjunto mecânico das demais versões híbridas da Toyota. Isso significa que ele terá um motor 1.8 flex aspirado de ciclo Atkinson, entregando 101 cv e 14,5 kgfm de torque. Para completar, dois motores elétricos com potência de 72 cv e torque de 16,6 kgfm. Juntos, eles vão oferecer uma potência combinada de 122 cv. Para quem se preocupa com o consumo de combustível, a expectativa é que o GLi Hybrid mantenha os números impressionantes do Altis Hybrid Premium, com até 12,5 km/l na cidade usando etanol e até 17,5 km/l com gasolina.

E quanto será que vai custar essa nova versão? Embora o preço ainda não tenha sido anunciado oficialmente, as expectativas giram em torno de R$ 170 mil a R$ 175 mil, um valor que o coloca logo acima da versão GLi a combustão, que sai por R$ 167.590. Isso é bem competitivo, especialmente se você considerar rivais como o BYD King GS, que custa R$ 156.390.

Equipamentos e Conforto

Quando se trata de equipamentos, o Corolla GLi Hybrid não vai deixar a desejar. Ele virá com o mesmo pacote de itens do GLi a combustão. Entre as principais características, destacam-se os sete airbags (frontal, lateral, de cortina e de joelho), ar-condicionado manual, rodas de liga leve de 16 polegadas, retrovisores rebatíveis eletricamente, uma central multimídia Toyota Play 2.0 com tela de 10″, volante multifuncional e uma prática câmera de ré. Para quem costuma pegar estrada no fim de semana, esses detalhes fazem toda a diferença.

Foco em Vendas Diretas

Essa nova configuração do Corolla vai ser ideal para o mercado de vendas diretas — frotistas, taxistas e locadoras, além da plataforma de mobilidade da Toyota, a Kinto. Isso faz parte da estratégia da marca para ampliar sua presença nesse segmento, que já é uma parte significativa das vendas do Corolla no Brasil.

Um ponto interessante é que, com os incentivos das vendas diretas, o Corolla GLi Hybrid pode ter um valor até 18% menor, chegando a cerca de R$ 146.500. Essa diferença pode ser bastante atrativa e um fator decisivo para quem está de olho em um híbrido acessível.

Lançamentos Imprevisíveis

A chegada do novo Corolla ocorre em um período agitado para a Toyota no Brasil. Em agosto, a expectativa é pela estreia da van Hiace e, em outubro, teremos o tão esperado Yaris Cross, que será o primeiro SUV compacto híbrido flex da marca por aqui.

Ainda não está claro se a versão a combustão do Corolla vai continuar disponível após o lançamento do GLi Hybrid, mas tudo leva a crer que teremos as duas versões disponíveis por um tempo. Isso deve atender a diferentes perfis de consumidores: os que buscam um preço de entrada interessante e um bom pacote de equipamentos, e aqueles que já estão pensando nos benefícios de economia e menor impacto ambiental dos modelos híbridos.

Agora, só nos resta aguardar para ver como o mercado vai receber essa novidade!