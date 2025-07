The Open 2025: horários e duplas do terceiro round em Royal Portrush

Matt Fitzpatrick will play alongside halfway leader Scottie Scheffler during round three of the 153rd Open Championship at Royal Portrush

O terceiro round do 153º Open Championship, que acontece no Royal Portrush, na Irlanda do Norte, está prestes a começar, e já foram definidos os grupos e os horários das partidas.

Scottie Scheffler, atual número um do mundo e líder até o momento, jogará ao lado do inglês Matthew Fitzpatrick. Scheffler busca conquistar seu quarto título em grandes torneios e o segundo do ano, após vencer o PGA Championship em maio.

No segundo round, tanto Scheffler quanto Fitzpatrick se destacaram, cada um anotando oito birdies, o que indica uma performance sólida. Scheffler terminou a rodada com um impressionante sete abaixo do par, o que lhe garantiu uma vantagem de um golpe sobre Fitzpatrick.

Abaixo estão os horários das partidas do terceiro round, começando pelo buraco 1:

09:35 – Matthias Schmid (Alemanha), Corey Conners (Canadá)

09:45 – Sepp Straka (Áustria), Hideki Matsuyama (Japão)

09:55 – Takumi Kanaya (Japão), Adrien Saddier (França)

10:05 – Henrik Stenson (Suécia), Sebastian Soderberg (Suécia)

10:15 – Thomas Detry (Bélgica), Jacob Skov Olesen (Dinamarca)

10:25 – Bryson DeChambeau, Nathan Kimsey (Inglaterra)

10:35 – Maverick McNealy, Thriston Lawrence (África do Sul)

10:45 – Justin Leonard, John Parry (Inglaterra)

11:00 – Andrew Novak, Sergio Garcia (Espanha)

11:10 – Jesper Svensson (Suécia), Francesco Molinari (Itália)

11:20 – Riki Kawamoto (Japão), Wyndham Clark

11:30 – Shane Lowry (Irlanda), Jon Rahm (Espanha)

11:40 – J.J. Spaun, Dustin Johnson

11:50 – Phil Mickelson, Jhonattan Vegas (Venezuela)

12:00 – Viktor Hovland (Noruega), Jordan Spieth

12:15 – Russell Henley, Antoine Rozner (França)

12:25 – Romain Langasque (França), Daniel Berger

12:35 – Sungjae Im (Coréia do Sul), Dean Burmester (África do Sul)

12:45 – Matt Wallace (Inglaterra), Akshay Bhatia

12:55 – Jason Kokrak, Lucas Glover

13:05 – Tommy Fleetwood (Inglaterra), Justin Thomas

13:15 – Aaron Rai (Inglaterra), Rickie Fowler

13:30 – Marc Leishman (Austrália), Oliver Lindell (Finlândia)

13:40 – Ryggs Johnston, Xander Schauffele

13:50 – Kristoffer Reitan (Noruega), Matthew Jordan (Inglaterra)

14:00 – Ludvig Åberg (Suécia), Justin Rose (Inglaterra)

14:10 – Harry Hall (Inglaterra), Christiaan Bezuidenhout (África do Sul)

14:20 – Sam Burns, Lee Westwood (Inglaterra)

14:30 – Jordan Smith (Inglaterra), Rory McIlroy (Irlanda do Norte)

O público poderá acompanhar o terceiro round do 153º Open Championship ao vivo. A cobertura começa cedo e é uma excelente oportunidade para os fãs do golfe assistirem às jogadas dos melhores jogadores do mundo.