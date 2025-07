Previsão do fim de semana: risco de granizo e tensão climática

Hoje, o clima apresenta mudanças significativas após um dia de calor intenso. Uma frente de perturbação oceânica começou a afetar várias regiões do país desde ontem e deve persistir até domingo, trazendo riscos de fortes chuvas e tempestades em muitas áreas. As regiões da Côte d’Azur e da Córsega, no entanto, devem escapar desse mau tempo.

Neste sábado, a previsão é de um clima pesado, com a chegada de chuvas e tempestades em várias partes do território. A mudança climática se estendeu dos Pirineus ao leste do país, onde os temporais devem ser mais intensos à tarde e à noite. Há possibilidade de fenômenos severos, como granizo e rajadas de vento fortes, especialmente na região de Rhône-Alpes. Nas áreas próximas ao Mediterrâneo, as nuvens aumentam devido ao vento marinho, enquanto ao longo da costa da Mancha, algumas chuvas são esperadas.

As temperaturas de hoje são amenas, variando entre 15°C e 24°C nas regiões centrais e costeiras. No entanto, as áreas do oeste devem registrar temperaturas entre 20°C e 25°C, enquanto o lado leste, incluindo Alsácia e Rhône-Alpes, pode alcançar de 27°C a 30°C antes do início das tempestades.

Para este domingo, as condições climáticas vão continuar a apresentar desafios. As perturbações que vêm do Atlântico devem resultar em uma queda gradual nas temperaturas. O clima permaneceu muito instável, especialmente entre os Pireneus e as fronteiras do leste, com novos eventos severos esperados à tarde e à noite. As áreas ao redor do Mediterrâneo devem ser menos afetadas por essa mudança, embora o oeste do país ainda possa enfrentar chuvas e ventos fortes na região da Mancha.

As temperaturas devem cair nas regiões centrais, onde o máximo esperado é de 20°C a 25°C. Perto da costa da Mancha, as temperaturas ficam mais baixas, variando entre 17°C e 19°C. Por outro lado, nas áreas que vão do sul de Rhône-Alpes até o Mediterrâneo, a expectativa é que a calorosa resistência continue, com temperaturas média entre 25°C e 30°C durante a tarde.