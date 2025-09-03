Chery vende mais carros no exterior que no Brasil em agosto

A Chery continua a se afirmar como uma das gigantes do setor automotivo na China, com um crescimento notável que chama a atenção até mesmo dos mais exigentes motoristas. Com um desempenho sólido nas vendas, a marca tem quebrado recordes e ampliado sua presença no cenário internacional, especialmente quando o assunto são os veículos elétricos.

Em agosto, a Chery registrou a venda de impressionantes 242.736 veículos. Desses, 129.472 foram para o mercado internacional, o que representa mais da metade do total vendido. Esse crescimento é um sinal claro do sucesso da estratégia de exportação da fabricante, que viu suas vendas gerais crescerem 14,6% em comparação ao mesmo mês do ano passado, e as exportações dispararam 32,3%.

Entre janeiro e agosto, as vendas totais alcançaram 1.727.299 veículos, um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior. No coração da Chery, o modelo mais vendido foi o seu próprio, com 1.078.626 unidades. Modelos da Jetour, Exeed e iCar também fizeram sua parte, com a última apresentando um avanço surpreendente de 43,9% no ano.

Falar sobre crescimento sem mencionar os elétricos seria um pecado. Só em agosto, mais de 71 mil veículos elétricos deixaram as concessionárias, resultando em um aumento de 53,1% em comparação ao ano passado. No acumulado do ano, a marca já vendeu 495.955 carros elétricos, um crescimento incrível de 81,8%.

A Chery não apenas brilha no mercado interno, mas também se destaca lá fora. Em julho, a fabricante se tornou a primeira montadora chinesa a ultrapassar a marca de 5 milhões de veículos exportados. Isso a consagra como a maior exportadora de carros de passeio da China, uma honra que mantém há 22 anos!

E não para por aí! O reconhecimento não veio apenas dos números. A JD Power também destacou a Chery, que conquistou o primeiro lugar em três rankings cruciais: Qualidade Inicial, Satisfação de Vendas e Desempenho e Layout Automotivo. Para quem está por dentro, isso mostra que, além de vender bem, a Chery também entrega qualidade satisfatória e uma boa experiência ao cliente.

Em 2024, a expectativa é que a Chery chegue à impressionante marca de 2,6 milhões de veículos vendidos, um crescimento de 38,4% em relação a 2023. Para 2025, a meta é ainda mais ousada: 3,5 milhões de unidades. Com esse ritmo, especialmente nas exportações e na eletrificação da frota, a Chery está mais próxima do que nunca de alcançar esse objetivo.

Quem dirige um Chery já percebeu as vantagens, e é impossível não notar que a marca está trilhando um caminho promissor para um futuro ainda mais brilhante nas estradas!