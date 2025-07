Toyota Corolla Cross XR com desconto de R$ 43 mil para PcD em julho

O Toyota Corolla Cross XR deu um show nas vendas no começo de 2025, conquistando muitos fãs entre os brasileiros e até garantindo o segundo lugar no ranking de SUVs em alguns meses. E não é para menos: a versão de entrada está com condições excelentes para o público PcD. Além da isenção de IPI, tem um baita desconto de 18%, tornando o Corolla Cross XR uma das opções mais em conta do mercado.

Se você está pensando em adquirir um, as concessionárias estão prontinhas para ajudar. O processo de compra é bem simples e rápido. Por exemplo, quem vai solicitar a isenção do IPI pode esperar uma aprovação em até apenas 5 dias! Além disso, dá pra checar informações sobre prazos de entrega e opções de financiamento voltadas para pessoas com deficiência.

Atualmente, o preço sugerido do Corolla Cross XR 2.0 CVT para quem não se encaixa na categoria PcD é de R$ 179.190. Mas, durante a campanha promocional, o preço para o público PcD cai para R$ 135.699,84, uma economia de surpreendentes R$ 43.490,16. Imagine o que dá para fazer com essa grana a mais!

Falando do motor, o Corolla Cross XR 2026 vem com um potente motor 2.0 aspirado de 16 válvulas, que entrega até 177 cv e um torque de 21,4 kgf.m. O câmbio Direct Shift de dez marchas também tem um modo sequencial, perfeito para quem adora uma dirigibilidade mais esportiva nas estradas.

O SUV é bem equipado e mantém um painel digital de 7 polegadas, volante com controles que permitem ajustar áudio e funções do Toyota Safety Sense (TSS), além de rodas de liga leve de 17 polegadas e faróis de LED que proporcionam uma ótima visibilidade à noite. E não dá para esquecer o acabamento interno, que tem detalhes em tecido preto, trazendo um toque mais sofisticado.

Entre os itens de segurança e conforto, o Corolla Cross XR 2026 se destaca com sete airbags, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e até um assistente de pré-colisão. O farol alto automático e a função de alerta de mudança de faixa com controle de direção são outros acessórios que ajudam bastante, especialmente em viagens longas ou em trechos movimentados. E, claro, o ar-condicionado digital automático e a central multimídia de 10 polegadas com conectividade para Android Auto e Apple CarPlay garantem que você esteja sempre conectado e confortável.

Com tudo isso, fica até difícil não ficar apaixonado pelo Corolla Cross XR, não é?