Marca de arroz retira produtos do mercado após contaminação

A empresa americana Nature Mills, localizada no Texas, anunciou um recall voluntário de suas misturas de arroz aromatizado. A medida foi tomada após a detecção de leite e trigo não informados nos rótulos, ingredientes que podem causar reações alérgicas em pessoas sensíveis.

Essa decisão surgiu após uma auditoria interna que revelou falhas no processo de embalagem, provocando contaminação cruzada entre diferentes produtos. As misturas afetadas incluem aqueles com sabores de gergelim, alho, lentilha e folha de curry. Esses itens foram vendidos entre dezembro de 2023 e maio de 2025, em lojas físicas e online em várias partes dos Estados Unidos.

A FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA) classificou esse recall como de classe 2, o que indica a possibilidade de efeitos temporários ou não graves à saúde. Embora a situação possa representar um risco, até agora não foram registrados casos de reações adversas relacionadas a esses produtos.

Para proteger a saúde dos consumidores, aqueles que apresentam alergia a leite ou trigo devem evitar o consumo dessas misturas e procurar devolvê-las ao local de compra para obter o reembolso. A empresa, em resposta a esse incidente, informou que está intensificando seus protocolos de segurança alimentar e rotulagem para prevenir futuras ocorrências.

É importante ressaltar que a presença de alérgenos não declarados é uma das principais causas de recalls de alimentos nos Estados Unidos. Dados da FDA mostram que erros de rotulagem e contaminação cruzada representam uma parte significativa dos alertas emitidos anualmente no país.